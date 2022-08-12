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***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

12.08.2022 17:02
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bi

A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 13.07.2023
Vade (Gün Sayısı) 399
Faiz Oranı Türü Değişken
Değişken Faiz Referansı TREA
Ek Getiri 4,5
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSKORT72317
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 07.06.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.06.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 09.06.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 81.260.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 13
Kupon Ödeme Sıklığı Aylık

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 14.07.2022 13.07.2022 14.07.2022 3,7398 39,0008 46,6519 3.038.961,48 Evet
2 15.08.2022 12.08.2022 15.08.2022 3,4192 39,0003 46,7387 2.778.441,92
3 15.09.2022 14.09.2022 15.09.2022 3,3124 39,0008 46,7688 2.691.656,24
4 17.10.2022 14.10.2022 17.10.2022
5 16.11.2022 15.11.2022 16.11.2022
6 16.12.2022 15.12.2022 16.12.2022
7 16.01.2023 13.01.2023 16.01.2023
8 15.02.2023 14.02.2023 15.02.2023
9 17.03.2023 16.03.2023 17.03.2023
10 17.04.2023 14.04.2023 17.04.2023
11 17.05.2023 16.05.2023 17.05.2023
12 16.06.2023 15.06.2023 16.06.2023
13 13.07.2023 12.07.2023 13.07.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.07.2023 12.07.2023 13.07.2023

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR-ER Eurasia Rating A-(Trk) 15.12.2021 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
TRSKORT72317 ISIN kodlu Korteks ihracının 3. kupon dönemine ilişkin faiz oranı açıklaması




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055081


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Yarım 3.385 3.438 20,00  
Çeyrek 1.698 1.719 10,00  
Gümüş.Ons 20,79 20,84 0,50  
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