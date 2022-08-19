***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
19.08.2022 12:52
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSKORT32311 ISIN kodlu Korteks ihracının 6. kupon ödeme dönemine ilişkin açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi
Düzeltme Nedeni kupon ödemesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.06.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 700.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 26.05.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 77.050.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 77.050.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 02.03.2023
Vade (Gün Sayısı) 393
Faiz Oranı Türü Değişken
Değişken Faiz Referansı TREA
Ek Getiri 4
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSKORT32311
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 31.01.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 01.02.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 02.02.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 77.050.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 12
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Aylık
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık .2022 07.03.2022 2,8028 31,0007 35,7632 2.159.557,4 Evet
2 08.04.2022 07.04.2022 08.04.2022 2,7179 31,001 35,7809 2.094.141,95 Evet
3 11.05.2022 10.05.2022 11.05.2022 2,8028 31,0007 35,7632 2.159.557,39 Evet
4 13.06.2022 10.06.2022 31,001 35,7292 2.290.465,34 Evet
6 19.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 2,7179 31,001 35,7809 2.094.141,94 Evet
7 21.09.2022 20.09.2022 21.09.2022 2,8028 31,0007 35,7632 2.159.557,4
8 24.10.2022 21.10.2022 24.10.2022
9 25.11.2022 24.11.2022 25.11.2022
10 28.12.2022 27.12.2022 28.12.2022
11 30.01.2023 27.01.2023 30.01.2023
12 02.03.2023 01.03.2023 celendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
TRSKORT32311 ISIN kodlu Korteks ihracının 6. kupon ödeme dönemine ilişkin açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057070
BIST