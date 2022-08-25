***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
25.08.2022 16:32
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSKORT52319 ISIN kodlu Korteks ihracının 6. kupon dönemine ilişkin faiz oranı aç
17:223.180
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 43,11
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
3.188
En Düşük
3.127
17:2218,1848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0215
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,2115
En Düşük
18,0479
17:2218,2749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1393
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1500
|
18,3571
En Düşük
18,0904
17:221.022,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -5,23
|Açılış
|: 1.022,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.018,26
BIST En Aktif Hisseler17:22
|VAKBN
|6,05
|208.231.580
|% 10,00
|
|PRZMA
|4,29
|7.373.130
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,42
|762.847
|% 10,00
|
|PETKM
|13,10
|3.198.870.509
|% 9,99
|
|DYOBY
|16,95
|85.824.507
|% 9,99
|
|PAMEL
|145,00
|51.425.342
|% -9,99
|
|KLNMA
|18,58
|3.119.497
|% -9,98
|
|SANFM
|14,72
|69.192.405
|% -9,97
|
|SILVR
|28,36
|4.841.783
|% -9,97
|
|DMSAS
|8,62
|12.418.446
|% -9,93
|
|AKBNK
|12,74
|6.872.919.735
|% 6,34
|
|ISCTR
|8,08
|6.464.146.395
|% 3,06
|
|YKBNK
|7,16
|6.080.855.725
|% 9,15
|
|THYAO
|71,05
|5.133.457.053
|% 1,07
|
|GARAN
|26,34
|5.015.446.992
|% 2,25
|
|EKGYO
|4,03
|3.766.458.563
|% 4,95
|
|YKBNK
|7,16
|6.080.855.725
|% 9,15
|
|ISCTR
|8,08
|6.464.146.395
|% 3,06
|
|AKBNK
|12,74
|6.872.919.735
|% 6,34
|
|ZOREN
|3,05
|961.266.566
|% 6,64
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1714
|18,1848
|% 0,12
|
|Euro
|18,2582
|18,2749
|% 0,77
|
|Sterlin
|21,4591
|21,5667
|% 0,10
|
|Frank
|18,8393
|18,9528
|% 0,29
|
|Riyal
|4,8256
|4,8498
|% 0,09
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|-11,74
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|-5,23
|
|Cumhuriyet
|6.791
|6.894
|-29,00
|
|Tam
|6.833
|6.894
|-37,00
|
|Yarım
|3.329
|3.371
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.685
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,17
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,24
|-0,02
|
|B. Petrol
|99
|99
|0,12
|
Seans Raporu
17:22
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-
17:37KMPUR
Yüzde 6.43 oranında artışla 41.38 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 024, 214 adet işlem
-
17:35MEGAP
Yüzde 8.05 oranında artışla 3.22 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 063, 092 adet işlem
-
17:35MEGAP
Yüzde 8.05 oranında artışla 3.22 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 063, 092 adet işlem
-
17:34RALYH
Yüzde 7.36 oranında artışla 18.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 315, 261 adet işlem
-
17:33XU100
Endeks 3, 184 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 5 üstünde . İşlem hacmi 75, 858.00 milyon TL de