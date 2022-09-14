***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSKORT92216 ISIN kodlu borçlanma aracının 5. kupon ödeme ve itfa dönemine ilişkinYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni itfaYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 700.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 28.07.2020İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 72.910.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 72.910.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 14.09.2022Vade (Gün Sayısı) 442Faiz Oranı Türü DeğişkenDeğişken Faiz Referansı TREFEk Getiri 4,50Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSKORT92216Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 25.06.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 28.06.2021Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 29.06.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 72.910.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 5Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda BirSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 28.09.2021 27.09.2021 28.09.2021 6,2329 25,0001 27,4456 4.544.407,39 Evet2 28.12.2021 27.12.2021 28.12.2021 6,2329 25,0001 27,4456 4.544.407,39 Evet3 29.03.2022 28.03.2022 29.03.2022 6,2329 25,0001 27,4456 4.544.407,39 Evet4 28.06.2022 27.06.2022 28.06.2022 6,2329 25,0001 27,4456 4.544.407,39 Evet5 14.09.2022 13.09.2022 14.09.2022 5,3425 25,0002 27,5773 3.895.216,71 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.09.2022 13.09.2022 14.09.2022 72.910.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR-ER Eurasia Rating A-(Trk) 15.12.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarTRSKORT92216 ISIN kodlu borçlanma aracının 5. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 3.895.216,71 TL'lik faiz ödemesi ve 72.910.000,00 TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063063BIST