***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
14.09.2022 14:26
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSKORT92216 ISIN kodlu borçlanma aracının 5. kupon ödeme ve itfa dönemine ilişkin
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Düzeltme Nedeni itfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.06.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 700.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 28.07.2020
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 72.910.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 72.910.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 14.09.2022
Vade (Gün Sayısı) 442
Faiz Oranı Türü Değişken
Değişken Faiz Referansı TREF
Ek Getiri 4,50
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSKORT92216
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 25.06.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.06.2021
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 29.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 72.910.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 5
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 28.09.2021 27.09.2021 28.09.2021 6,2329 25,0001 27,4456 4.544.407,39 Evet
2 28.12.2021 27.12.2021 28.12.2021 6,2329 25,0001 27,4456 4.544.407,39 Evet
3 29.03.2022 28.03.2022 29.03.2022 6,2329 25,0001 27,4456 4.544.407,39 Evet
4 28.06.2022 27.06.2022 28.06.2022 6,2329 25,0001 27,4456 4.544.407,39 Evet
5 14.09.2022 13.09.2022 14.09.2022 5,3425 25,0002 27,5773 3.895.216,71 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.09.2022 13.09.2022 14.09.2022 72.910.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR-ER Eurasia Rating A-(Trk) 15.12.2021 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
TRSKORT92216 ISIN kodlu borçlanma aracının 5. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 3.895.216,71 TL'lik faiz ödemesi ve 72.910.000,00 TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063063
BIST