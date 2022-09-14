***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 14.09.2022 Korteks Borçlanma Aracı İhracının Tamamlanması (Nitelikli Yatırımcıya Satış)Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.04.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 26.05.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 57.460.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 57.460.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 14.09.2023Vade (Gün Sayısı) 365Faiz Oranı Türü DeğişkenDeğişken Faiz Referansı TREAEk Getiri 4,50Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSKORT92323Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 12.09.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 13.09.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 14.09.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 57.460.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 4Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda BirSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 14.12.2022 13.12.2022 14.12.2022 9,7233 39 45,0903 5.587.008,182 15.03.2023 14.03.2023 15.03.20233 14.06.2023 13.06.2023 14.06.20234 14.09.2023 13.09.2023 14.09.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.09.2023 13.09.2023 14.09.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR-ER Eurasia Rating A-(Trk) 15.12.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk Açıklamalar14.09.2022 Korteks Borçlanma Aracı İhracının Tamamlanması (Nitelikli Yatırımcıya Satış)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063204BIST