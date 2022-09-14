***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 14.09.2022 Korteks Borçlanma Aracı İhracının Tamamlanması (Nitelikli Yatırımcıya Satış)Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.04.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 26.05.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 97.550.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 97.550.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 02.03.2023Vade (Gün Sayısı) 169Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 16,2061Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 35Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 38,32Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFKORT32318Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 12.09.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 13.09.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 14.09.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 97.550.000İhraç Fiyatı 0,86054Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 02.03.2023Kayıt Tarihi 01.03.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.03.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 97.550.000Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR-ER Eurasia Rating A-(Trk) 15.12.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk Açıklamalar14.09.2022 Korteks Borçlanma Aracı İhracının Tamamlanması (Nitelikli Yatırımcıya Satış)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063219BIST