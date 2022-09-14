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***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

14.09.2022 19:00
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bi


***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 14.09.2022 Korteks Borçlanma Aracı İhracının Tamamlanması (Nitelikli Yatırımcıya Satış)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.04.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 26.05.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 97.550.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 97.550.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.03.2023
Vade (Gün Sayısı) 169
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 16,2061
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 35
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 38,32
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFKORT32318
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 12.09.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.09.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 14.09.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 97.550.000
İhraç Fiyatı 0,86054
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 02.03.2023
Kayıt Tarihi 01.03.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.03.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 97.550.000
Döviz Cinsi TRY

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR-ER Eurasia Rating A-(Trk) 15.12.2021 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
14.09.2022 Korteks Borçlanma Aracı İhracının Tamamlanması (Nitelikli Yatırımcıya Satış)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063219


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