***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSKORT32311 ISIN kodlu Korteks ihracının 7. kupon ödeme dönemine ilişkin açıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon ÖdemesiDüzeltme Nedeni kupon ödemesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 700.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 14.07.2021İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 77.050.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 77.050.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 02.03.2023Vade (Gün Sayısı) 393Faiz Oranı Türü DeğişkenDeğişken Faiz Referansı TREAEk Getiri 4Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSKORT32311Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 31.01.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 01.02.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 02.02.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 77.050.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 12Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı AylıkSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 07.03.2022 04.03.2022 07.03.2022 2,8028 31,0007 35,7632 2.159.557,4 Evet2 08.04.2022 07.04.2022 08.04.2022 2,7179 31,001 35,7809 2.094.141,95 Evet3 11.05.2022 10.05.2022 11.05.2022 2,8028 31,0007 35,7632 2.159.557,39 Evet4 13.06.2022 10.06.2022 13.06.2022 2,8028 31,0007 35,7632 2.159.557,39 Evet5 18.07.2022 14.07.2022 18.07.2022 2,9727 31,001 35,7292 2.290.465,34 Evet6 19.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 2,7179 31,001 35,7809 2.094.141,94 Evet7 21.09.2022 20.09.2022 21.09.2022 2,8028 31,0007 35,7632 2.159.557,39 Evet8 24.10.2022 21.10.2022 24.10.2022 2,8028 31,0007 35,7632 2.159.557,49 25.11.2022 24.11.2022 25.11.202210 28.12.2022 27.12.2022 28.12.202211 30.01.2023 27.01.2023 30.01.202312 02.03.2023 01.03.2023 02.03.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 02.03.2023 01.03.2023 02.03.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR-ER Eurasia Rating A-(Trk) 15.12.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarTRSKORT32311 ISIN kodlu Korteks ihracının 7. kupon ödeme dönemine ilişkin açıklamahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064494BIST