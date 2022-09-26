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***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

26.09.2022 16:03
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bi


***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSKORT52319 ISIN kodlu Korteks ihracının 6. kupon ödeme dönemine ilişkin açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi
Düzeltme Nedeni kupon ödemesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.06.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 700.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı 27.10.2022 26.10.2022 27.10.2022 2,6754 31,5007 36,4607 1.323.252,84
8 28.11.2022 25.11.2022 28.11.2022
9 29.12.2022 28.12.2022 29.12.2022
10 30.01.2023 27.01.2023 30.01.2023
11 02.03.2023 01.03.2023 02.03.2023
12 03.04.2023 31.03.2023 03.04.2023
13 04.05.2023 03.05.2023 04.05.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.05.2023 03.05.2023 04.05.2023

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR-ER Eurasia Rating A-(Trk)
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CANTE 109,10 114.726.750 % 9,98  
AYES 35,10 2.376.243 % 9,96  
KMPUR 58,00 103.883.508 % 9,95  
KONTR 58,10 621.849.890 % 9,93  
ARASE 121,90 127.797.063 % 9,92  
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Altın Ons 1.631 1.632 9,31  
Altın Gr. 970 970 7,19  
Cumhuriyet 6.572 6.672 -37,00  
Tam 6.598 6.692 13,00  
Yarım 3.210 3.272 4,00  
Çeyrek 1.610 1.636 7,00  
Gümüş.Ons 18,42 18,45 0,08  
Gümüş Gr. 10,96 10,98 0,07  
B. Petrol 84,32 84,32 1,46  
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