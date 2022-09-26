***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSKORT52319 ISIN kodlu Korteks ihracının 6. kupon ödeme dönemine ilişkin açıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon ÖdemesiDüzeltme Nedeni kupon ödemesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 700.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı 27.10.2022 26.10.2022 27.10.2022 2,6754 31,5007 36,4607 1.323.252,848 28.11.2022 25.11.2022 28.11.20229 29.12.2022 28.12.2022 29.12.202210 30.01.2023 27.01.2023 30.01.202311 02.03.2023 01.03.2023 02.03.202312 03.04.2023 31.03.2023 03.04.202313 04.05.2023 03.05.2023 04.05.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.05.2023 03.05.2023 04.05.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR-ER Eurasia Rating A-(Trk)