***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFKORTE2219 ISIN kodlu borçlanma aracının itfa dönemine ilişkinYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni itfaYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.04.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 26.05.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 81.010.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 81.010.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 06.10.2022Vade (Gün Sayısı) 07.06.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 08.06.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 09.06.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 81.010.000İhraç Fiyatı 0,90021Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 06.10.2022Kayıt Tarihi 05.10.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.10.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 81.010.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? me Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarTRFKORTE2219 ISIN kodlu borçlanma aracının itfa dönemine ilişkin 81.010.000,00 TL'lik ödeme bugün itibarıyla gerçekleştirilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067899BIST