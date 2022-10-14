***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSKORT72317 ISIN kodlu Korteks ihracının 5. kupon dönemine ilişkin faiz oranı açıklamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon Oranı BelirlenmesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.04.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 26.05.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 81.260.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 81.260.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 13.07.2023Vade (Gün Sayısı) 399Faiz Oranı Türü DeğişkenDeğişken Faiz Referansı TREAEk Getiri 4,5Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSKORT72317Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 07.06.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 08.06.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 09.06.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 81.260.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 13Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı AylıkSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 14.07.2022 13.07.2022 14.07.2022 3,7398 39,0008 46,6519 3.038.961,48 Evet2 15.08.2022 12.08.2022 15.08.2022 3,4192 39,0003 46,7387 2.778.441,92 Evet3 15.09.2022 14.09.2022 15.09.2022 3,3124 39,0008 46,7688 2.691.656,24 Evet4 17.10.2022 14.10.2022 17.10.2022 3,4192 39,0003 46,7387 2.778.441,925 16.11.2022 15.11.2022 16.11.2022 3,2055 39,0003 46,7972 2.604.789,36 16.12.2022 15.12.2022 16.12.20227 16.01.2023 13.01.2023 16.01.20238 15.02.2023 14.02.2023 15.02.20239 17.03.2023 16.03.2023 17.03.202310 17.04.2023 14.04.2023 17.04.202311 17.05.2023 16.05.2023 17.05.202312 16.06.2023 15.06.2023 16.06.202313 13.07.2023 12.07.2023 13.07.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.07.2023 12.07.2023 13.07.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR-ER Eurasia Rating A-(Trk) 15.12.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarTRSKORT72317 ISIN kodlu Korteks ihracının 5. kupon dönemine ilişkin faiz oranı açıklamasıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072220BIST