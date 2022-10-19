***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSKORT92315 ISIN kodlu Korteks ihracının 1. kupon ödeme dönemine ilişkin açıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon ÖdemesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.04.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 26.05.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 33.720.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 33.720.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 14.09.2023Vade (Gün Sayısı) 421Faiz Oranı Türü DeğişkenDeğişken Faiz Referansı TREAEk Getiri 4,50Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSKORT92315Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 18.07.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 19.07.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 20.07.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 33.720.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 5Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda BirSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 19.10.2022 18.10.2022 19.10.2022 10,222 41,0003 47,7535 3.446.858,4 Evet2 18.01.2023 17.01.2023 18.01.2023 10,222 41,0003 47,7535 3.446.858,43 19.04.2023 18.04.2023 19.04.20234 19.07.2023 18.07.2023 19.07.20235 14.09.2023 13.09.2023 14.09.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.09.2023 13.09.2023 14.09.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR-ER Eurasia Rating A-(Trk) 15.12.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarTRSKORT92315 ISIN kodlu Korteks ihracının 1. kupon ödeme dönemine ilişkin açıklamahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072843BIST