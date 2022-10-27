Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

27.10.2022 16:59
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bi


***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 27.10.2022 Korteks Borçlanma Aracı İhracının Tamamlanması (Nitelikli Yatırımcıya Satış)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.04.2022

İlgili İ
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:523.936
Değişim :  -1,02% |  -40,75
Açılış :  3.978  
Önceki Kapanış :  3.976  
En Yüksek
3.990 En Düşük
3.906
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:52
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FONET 13,75 138.075.366 % 10,00  
EKIZ 14,30 641.226 % 10,00  
AYES 45,12 1.017.446 % 10,00  
LUKSK 83,15 28.748.953 % 9,99  
DOBUR 55,05 18.067.842 % 9,99  
daha fazla
16:52 Alış Satış %  
Dolar 18,6060 18,6139 % 0,03  
Euro 18,6664 18,6799 % -0,48  
Sterlin 21,5230 21,6309 % -0,19  
Frank 18,7136 18,8263 % -0,33  
Riyal 4,9354 4,9602 % 0,06  
daha fazla
16:52 Alış Satış %  
Altın Ons 1.659 1.659 -5,65  
Altın Gr. 993 993 -2,05  
Cumhuriyet 6.645 6.745 -37,00  
Tam 6.670 6.726 -42,00  
Yarım 3.250 3.289 -17,00  
Çeyrek 1.630 1.644 -12,00  
Gümüş.Ons 19,55 19,57 -0,03  
Gümüş Gr. 11,69 11,70 -0,02  
B. Petrol 94,81 94,81 1,02  
Seans Raporu 16:52
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru