***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
27.10.2022 16:59
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 27.10.2022 Korteks Borçlanma Aracı İhracının Tamamlanması (Nitelikli Yatırımcıya Satış)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.04.2022
İlgili İ
16:523.936
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -40,75
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.906
16:5218,6139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0060
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6540
En Düşük
18,5577
16:5218,6799
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0905
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,8400
En Düşük
18,5734
16:52991,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -3,45
|Açılış
|: 991,97
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
990,53
BIST En Aktif Hisseler16:52
|FONET
|13,75
|138.075.366
|% 10,00
|
|EKIZ
|14,30
|641.226
|% 10,00
|
|AYES
|45,12
|1.017.446
|% 10,00
|
|LUKSK
|83,15
|28.748.953
|% 9,99
|
|DOBUR
|55,05
|18.067.842
|% 9,99
|
|AGYO
|6,78
|7.563.788
|% -9,96
|
|KERVN
|0,59
|1.959.455
|% -9,23
|
|KENT
|190,00
|2.745.350
|% -7,77
|
|DIRIT
|3,50
|147.751
|% -5,91
|
|DOGUB
|9,69
|32.003.607
|% -5,83
|
|THYAO
|99,25
|7.623.899.518
|% 0,46
|
|AKBNK
|15,33
|2.907.467.572
|% -2,85
|
|PETKM
|13,51
|2.339.618.369
|% 1,05
|
|SISE
|33,36
|2.263.032.435
|% -1,88
|
|TUPRS
|373,80
|2.230.578.361
|% 1,60
|
|TSKB
|3,11
|977.928.077
|% 0,65
|
|EKGYO
|4,52
|1.398.177.300
|% -1,09
|
|SKBNK
|2,11
|410.385.098
|% 1,44
|
|AKBNK
|15,33
|2.907.467.572
|% -2,85
|
|PETKM
|13,51
|2.339.618.369
|% 1,05
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6060
|18,6139
|% 0,03
|
|Euro
|18,6664
|18,6799
|% -0,48
|
|Sterlin
|21,5230
|21,6309
|% -0,19
|
|Frank
|18,7136
|18,8263
|% -0,33
|
|Riyal
|4,9354
|4,9602
|% 0,06
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.659
|1.659
|-5,65
|
|Altın Gr.
|993
|993
|-2,05
|
|Cumhuriyet
|6.645
|6.745
|-37,00
|
|Tam
|6.670
|6.726
|-42,00
|
|Yarım
|3.250
|3.289
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.644
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,55
|19,57
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,70
|-0,02
|
|B. Petrol
|94,81
|94,81
|1,02
|
Seans Raporu
16:52
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17:07RYGYO
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 6.90 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 089, 580 adet işlem
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17:06OZRDN
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17:05KFEIN
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17:04YAPRK
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 46.28 lira fiyatla işlem gören hissede 313, 492 adet işlem
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17:03XU100
Endeks 3, 942 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 86 altında . İşlem hacmi 54, 993.00 milyon TL de