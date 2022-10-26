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***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

26.10.2022 14:47
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bi


***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSKORT52327 ISIN kodlu Korteks ihracının 2. kupon ödeme dönemine ilişkin açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.06.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 700.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 14.07.2021

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 25.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 25.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 18.05.2023
Vade (Gün Sayısı) 386
Faiz Oranı Türü 1.932.200 Evet
2 26.10.2022 25.10.2022 26.10.2022 7,7288 31,0001 34,7977 1.932.200 Evet
3 25.01.2023 24.01.2023 25.01.2023 7,7288 31,0001 34,7977 1.932.200
4 18.05.2023 17.05.2023 18.05.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 18.05.2023 17.05.2023 18.05.2023 25.000.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR-ER Eurasia Rating A-(Trk) 15.12.2021 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
TRSKORT52327 ISIN kodlu Korteks ihracının 2. kupon ödeme dönemine ilişkin açıklama




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074301


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AYES 45,12 1.017.446 % 10,00  
LUKSK 83,15 28.892.968 % 9,99  
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Yarım 3.245 3.285 -21,00  
Çeyrek 1.627 1.642 -14,00  
Gümüş.Ons 19,53 19,56 -0,04  
Gümüş Gr. 11,64 11,66 -0,06  
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