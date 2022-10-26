***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSKORT52327 ISIN kodlu Korteks ihracının 2. kupon ödeme dönemine ilişkin açıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon ÖdemesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 700.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 14.07.2021İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 25.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 25.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 18.05.2023Vade (Gün Sayısı) 386Faiz Oranı Türü 1.932.200 Evet2 26.10.2022 25.10.2022 26.10.2022 7,7288 31,0001 34,7977 1.932.200 Evet3 25.01.2023 24.01.2023 25.01.2023 7,7288 31,0001 34,7977 1.932.2004 18.05.2023 17.05.2023 18.05.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 18.05.2023 17.05.2023 18.05.2023 25.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR-ER Eurasia Rating A-(Trk) 15.12.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarTRSKORT52327 ISIN kodlu Korteks ihracının 2. kupon ödeme dönemine ilişkin açıklamahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074301BIST