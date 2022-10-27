***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
27.10.2022 16:09
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSKORTE2214 ISIN kodlu borçlanma aracının 4. kupon ödeme ve itfa dönemine ilişkin
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Düzeltme Nedeni itfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.06.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 700.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 14.07.2021
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 169.200.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 169.200.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 27.10.2022
Vade (Gün Sayısı) 385
Faiz Oranı Türü Değişken
Değişken Faiz Referansı TLREF
Ek Getiri 4,50
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSKORTE2214
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 04.10.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 05.10.2021
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 07.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 169.200.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 06.01.2022 05.01.2022 06.01.2022 5,9836 24,0002 26,2502 10.124.251,2 Evet
2 07.04.202