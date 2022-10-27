***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSKORTE2214 ISIN kodlu borçlanma aracının 4. kupon ödeme ve itfa dönemine ilişkinYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni itfaYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 700.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 14.07.2021İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 169.200.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 169.200.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 27.10.2022Vade (Gün Sayısı) 385Faiz Oranı Türü DeğişkenDeğişken Faiz Referansı TLREFEk Getiri 4,50Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSKORTE2214Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 04.10.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 05.10.2021Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 07.10.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 169.200.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 4Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda BirSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 06.01.2022 05.01.2022 06.01.2022 5,9836 24,0002 26,2502 10.124.251,2 Evet2 07.04.202