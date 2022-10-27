***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
27.10.2022 16:59
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 27.10.2022 Korteks Borçlanma Aracı İhracının Tamamlanması (Nitelikli Yatırımcıya Satış)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.04.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 26.05.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 127.080.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 127.080.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 30.11.2023
Vade (Gün Sayısı) 399
Faiz Oranı Türü Değişken
Değişken Faiz Referansı TREA
Ek Getiri 4,50
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSKORTK2356
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 25.10.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.10.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 27.10.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 127.080.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 12
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Aylık
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 28.11.2022 25.11.2022 28.11.2022 3,5069 40,0006 48,1643 4.456.568,52
2 30.12.2022 29.12.2022 30.12.2022
3 31.01.2023 30.01.2023 31.01.2023
4 03.03.2023 02.03.2023 03.03.2023
5 04.04.2023 03.04.2023 04.04.2023
6 05.05.2023 04.05.2023 05.05.2023
7 06.06.2023 05.06.2023 06.06.2023
8 07.07.2023 06.07.2023 07.07.2023
9 08.08.2023 07.08.2023 08.08.2023
10 08.09.2023 07.09.2023 08.09.2023
11 10.10.2023 09.10.2023 10.10.2023
12 30.11.2023 29.11.2023 30.11.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.11.2023 29.11.2023 30.11.2023
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR-ER Eurasia Rating A-(Trk) 15.12.2021 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
27.10.2022 Korteks Borçlanma Aracı İhracının Tamamlanması (Nitelikli Yatırımcıya Satış)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074674
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