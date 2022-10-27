***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 27.10.2022 Korteks Borçlanma Aracı İhracının Tamamlanması (Nitelikli Yatırımcıya Satış)Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.04.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 26.05.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 127.080.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 127.080.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 30.11.2023Vade (Gün Sayısı) 399Faiz Oranı Türü DeğişkenDeğişken Faiz Referansı TREAEk Getiri 4,50Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSKORTK2356Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 25.10.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 26.10.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 27.10.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 127.080.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 12Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı AylıkSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 28.11.2022 25.11.2022 28.11.2022 3,5069 40,0006 48,1643 4.456.568,522 30.12.2022 29.12.2022 30.12.20223 31.01.2023 30.01.2023 31.01.20234 03.03.2023 02.03.2023 03.03.20235 04.04.2023 03.04.2023 04.04.20236 05.05.2023 04.05.2023 05.05.20237 06.06.2023 05.06.2023 06.06.20238 07.07.2023 06.07.2023 07.07.20239 08.08.2023 07.08.2023 08.08.202310 08.09.2023 07.09.2023 08.09.202311 10.10.2023 09.10.2023 10.10.202312 30.11.2023 29.11.2023 30.11.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.11.2023 29.11.2023 30.11.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR-ER Eurasia Rating A-(Trk) 15.12.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk Açıklamalar27.10.2022 Korteks Borçlanma Aracı İhracının Tamamlanması (Nitelikli Yatırımcıya Satış)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074674BIST