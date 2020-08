***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Fethiye OSB Mah. Sarı Cadde No 3 NİLÜFER / BURSAÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Fethiye OSB Mah. Sarı Cadde No 3 NİLÜFER / BURSAElektronik Posta AdresiE-postakorteks.iplik@zorlu.comali.ozmen@zorlu.comİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksFethiye OSB Mah. Sarı Cadde No 3 NİLÜFER / BURSA 02242191100 02242435623Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoAli ÖZMEN Muhasebe Müdürü 01.01.2016 02242191220 ali.ozmen@zorlu.comM Cumhur Şengiray Finans Direktörü 01.01.2016 02124562000 cumhur.sengiray@zorlu.comErdinç Çetin Yap. Fin. Md. 01.01.2016 02124562000 erdinc.cetin@zorlu.comFaaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Sentetik filament ipliği ve sentetik monofilamentlerin, şeritlerin ve benzerlerinin imalatı (poliamidden ve polyesterden yüksek mukavemetli filament iplikler dahil) (bükülü, katlı ve tekstürize olanlar hariç.Bağımsız Denetçi : Arılar Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870311BIST