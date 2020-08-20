***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.08.2020 14:00
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Fethiye OSB Mah. Sarı Cadde No 3 NİLÜFER / BURSA
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Fethiye OSB Mah. Sarı Cadde No 3 NİLÜFER / BURSA
Elektronik Posta Adresi
E-posta
korteks.iplik@zorlu.com
ali.ozmen@zorlu.com
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Fethiye OSB Mah. Sarı Cadde No 3 NİLÜFER / BURSA 02242191100 02242435623
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ali ÖZMEN Muhasebe Müdürü 01.01.2016 02242191220 ali.ozmen@zorlu.com
M Cumhur Şengiray Finans Direktörü 01.01.2016 02124562000 cumhur.sengiray@zorlu.com
Erdinç Çetin Yap. Fin. Md. 01.01.2016 02124562000 erdinc.cetin@zorlu.com
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Sentetik filament ipliği ve sentetik monofilamentlerin, şeritlerin ve benzerlerinin imalatı (poliamidden ve polyesterden yüksek mukavemetli filament iplikler dahil) (bükülü, katlı ve tekstürize olanlar hariç.
Bağımsız Denetçi : Arılar Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870311
BIST
13:471.122
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -3,11
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
|
1.125
En Düşük
1.114
13:477,3348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0462
|Açılış
|: 7,3380
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3371
En Düşük
7,2632
13:478,6862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0478
|Açılış
|: 8,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7300
|
8,6931
En Düşük
8,6034
13:47452,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,13
|Açılış
|: 452,39
|
|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
459,85
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler13:47
|KENT
|2.244,10
|4.382.727
|% 10,00
|
|MRSHL
|135,30
|948.631
|% 10,00
|
|CASA
|31,26
|218.851
|% 9,99
|
|TLMAN
|17,42
|8.287.456
|% 9,97
|
|TRCAS
|3,71
|33.317.044
|% 9,76
|
|TKURU
|80,10
|3.087.472
|% -10,00
|
|NIBAS
|19,05
|30.861
|% -9,97
|
|ORMA
|9,86
|24.888
|% -9,95
|
|ARTI
|2,68
|2.074.468
|% -9,76
|
|ROYAL
|2,43
|807.439
|% -8,65
|
|PETKM
|4,42
|2.127.328.566
|% 4,49
|
|TUPRS
|87,40
|1.728.423.846
|% 1,69
|
|RTALB
|59,50
|489.980.865
|% 2,23
|
|TCELL
|15,38
|404.149.491
|% 0,85
|
|KRDMD
|3,00
|370.818.096
|% 2,39
|
|PETKM
|4,42
|2.127.328.566
|% 4,49
|
|EKGYO
|2,04
|273.874.459
|% -0,97
|
|ZOREN
|2,81
|350.437.991
|% 6,04
|
|KRDMD
|3,00
|370.818.096
|% 2,39
|
|YKBNK
|2,17
|177.470.242
|% -0,46
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3308
|7,3348
|% 0,63
|
|Euro
|8,6756
|8,6862
|% 0,55
|
|Sterlin
|9,5620
|9,6100
|% 0,38
|
|Frank
|7,9837
|8,0318
|% 0,57
|
|Riyal
|1,9426
|1,9523
|% 0,18
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|454
|454
|1,53
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.062
|-89,00
|
|Tam
|3.002
|3.079
|-82,04
|
|Yarım
|1.451
|1.489
|-39,69
|
|Çeyrek
|728
|745
|-19,84
|
|Gümüş.Ons
|26,83
|26,87
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,06
|