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***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

20.08.2020 14:00
GÜNCEL HABERLER



***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Fethiye OSB Mah. Sarı Cadde No 3 NİLÜFER / BURSA
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Fethiye OSB Mah. Sarı Cadde No 3 NİLÜFER / BURSA

Elektronik Posta Adresi
E-posta
korteks.iplik@zorlu.com
ali.ozmen@zorlu.com

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Fethiye OSB Mah. Sarı Cadde No 3 NİLÜFER / BURSA 02242191100 02242435623

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ali ÖZMEN Muhasebe Müdürü 01.01.2016 02242191220 ali.ozmen@zorlu.com
M Cumhur Şengiray Finans Direktörü 01.01.2016 02124562000 cumhur.sengiray@zorlu.com
Erdinç Çetin Yap. Fin. Md. 01.01.2016 02124562000 erdinc.cetin@zorlu.com

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Sentetik filament ipliği ve sentetik monofilamentlerin, şeritlerin ve benzerlerinin imalatı (poliamidden ve polyesterden yüksek mukavemetli filament iplikler dahil) (bükülü, katlı ve tekstürize olanlar hariç.
Bağımsız Denetçi : Arılar Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870311


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KENT 2.244,10 4.382.727 % 10,00  
MRSHL 135,30 948.631 % 10,00  
CASA 31,26 218.851 % 9,99  
TLMAN 17,42 8.287.456 % 9,97  
TRCAS 3,71 33.317.044 % 9,76  
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13:47 Alış Satış %  
Dolar 7,3308 7,3348 % 0,63  
Euro 8,6756 8,6862 % 0,55  
Sterlin 9,5620 9,6100 % 0,38  
Frank 7,9837 8,0318 % 0,57  
Riyal 1,9426 1,9523 % 0,18  
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13:47 Alış Satış %  
Altın Gr. 454 454 1,53  
Cumhuriyet 3.017 3.062 -89,00  
Tam 3.002 3.079 -82,04  
Yarım 1.451 1.489 -39,69  
Çeyrek 728 745 -19,84  
Gümüş.Ons 26,83 26,87 0,14  
Gümüş Gr. 6,33 6,34 0,06  
Seans Raporu 13:47
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