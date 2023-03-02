***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksFethiye OSB Mah. Sarı Cadde No 3 NİLÜFER / BURSA 02242191100 02242435623Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoBarış MERT Genel Müdür 05.02.2019 02242191100 baris.mert@zorlu.comAli ÖZMEN Muhasebe Müdürü 01.01.2016 02242191220 ali.ozmen@zorlu.comMurat Kubilay ŞİMŞEK Finans Direktörü 13.02.2023 02124562000 muratkubilay.simsek@zorlu.comFaaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu SUNI VE SENTETIK ELYAFLARIN BÜKÜLMESI VE IPLIK HALINE GETIRILMESI (FILAMENT IPLIGI VE SUNI IPEK ELYAFI IMALATI HARIÇ)Bağımsız Denetçi : ARILAR BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerZEKİ ZORLU Başkan Diğer Yönetim Kurulu BaşkanıAHMET NAZİF ZORLU Başkan V Diğer Yönetim Kurulu Başkan V.OLGUN ZORLU Üye Diğer Yönetim Kurulu ÜyesiSELEN ZORLU MELİK Üye Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119276BIST