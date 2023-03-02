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***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.03.2023 18:00
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Fethiye OSB Mah. Sarı Cadde No 3 NİLÜFER / BURSA 02242191100 02242435623

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Barış MERT Genel Müdür 05.02.2019 02242191100 baris.mert@zorlu.com
Ali ÖZMEN Muhasebe Müdürü 01.01.2016 02242191220 ali.ozmen@zorlu.com
Murat Kubilay ŞİMŞEK Finans Direktörü 13.02.2023 02124562000 muratkubilay.simsek@zorlu.com

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu SUNI VE SENTETIK ELYAFLARIN BÜKÜLMESI VE IPLIK HALINE GETIRILMESI (FILAMENT IPLIGI VE SUNI IPEK ELYAFI IMALATI HARIÇ)
Bağımsız Denetçi : ARILAR BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.


Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ZEKİ ZORLU Başkan Diğer Yönetim Kurulu Başkanı
AHMET NAZİF ZORLU Başkan V Diğer Yönetim Kurulu Başkan V.
OLGUN ZORLU Üye Diğer Yönetim Kurulu Üyesi
SELEN ZORLU MELİK Üye Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119276


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EUKYO 4,40 8.284.392 % 10,00  
PSDTC 34,10 19.089.133 % 10,00  
PSDTC 34,10 19.089.133 % 10,00  
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Altın Gr. 1.127 1.127 11,59  
Cumhuriyet 7.582 7.697 45,00  
Tam 7.655 7.722 79,00  
Yarım 3.740 3.779 39,00  
Çeyrek 1.870 1.889 19,00  
Gümüş.Ons 21,22 21,24 0,30  
Gümüş Gr. 12,90 12,91 0,19  
B. Petrol 85,83 85,83 1,08  
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