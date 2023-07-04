***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerAHMET NAZİF ZORLU Yönetim Kurulu Başkanı Diğer Yönetim Kurulu Başkan VekiliOLGUN ZORLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili Diğer Yönetim Kurulu ÜyesiÖMER YÜNGÜL Yönetim Kurulu Üyesi DiğerBEKİR CEM KÖKSAL Yönetim Kurulu Üyesi Diğerhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165052BIST