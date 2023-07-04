***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.07.2023 11:10
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
AHMET NAZİF ZORLU Yönetim Kurulu Başkanı Diğer Yönetim Kurulu Başkan Vekili
OLGUN ZORLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili Diğer Yönetim Kurulu Üyesi
ÖMER YÜNGÜL Yönetim Kurulu Üyesi Diğer
BEKİR CEM KÖKSAL Yönetim Kurulu Üyesi Diğer
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165052
BIST
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11:546.042
En Düşük
|Değişim
|: 0,44%
|| 26,44
|Açılış
|: 6.050
|
|Önceki Kapanış
|: 6.015
|
5.980
En Yüksek
6.071
11:5426,0665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1719
|Açılış
|: 26,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,0000
|
26,0840
En Düşük
25,7594
11:5428,4349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1256
|Açılış
|: 28,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,5076
En Düşük
28,0532
11:541.616,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 15,49
|Açılış
|: 1.616,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.601,08
|
1.616,53
En Düşük
1.591,52
BIST En Aktif Hisseler11:54
|VKGYO
|3,04
|145.212.560
|% 91,19
|
|YAYLA
|6,27
|26.162.632
|% 10,00
|
|VKFYO
|34,54
|30.415.834
|% 10,00
|
|OYAYO
|14,08
|7.756.856
|% 10,00
|
|FORTE
|34,12
|75.747.442
|% 9,99
|
|COSMO
|90,00
|6.119.699
|% -3,43
|
|ITTFH
|4,63
|41.610.168
|% -3,14
|
|MEDTR
|37,86
|13.095.401
|% -3,02
|
|ESCOM
|29,00
|15.054.643
|% -3,01
|
|ARSAN
|7,95
|26.519.232
|% -2,93
|
|THYAO
|209,40
|3.918.967.712
|% -0,52
|
|YKBNK
|13,42
|1.909.290.864
|% 1,59
|
|ASELS
|58,25
|1.819.779.927
|% 1,75
|
|SASA
|60,15
|1.747.237.361
|% 3,53
|
|KOZAL
|27,08
|1.686.966.015
|% -0,15
|
|EKGYO
|7,97
|1.347.032.289
|% 3,64
|
|YKBNK
|13,42
|1.909.290.864
|% 1,59
|
|ISCTR
|14,43
|1.262.761.406
|% 1,26
|
|ZOREN
|3,51
|296.534.401
|% -1,40
|
|SKBNK
|2,70
|217.907.184
|% 0,75
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0612
|26,0665
|% 0,66
|
|Euro
|28,4205
|28,4349
|% 0,44
|
|Sterlin
|32,9926
|33,1580
|% 0,62
|
|Frank
|28,9830
|29,1576
|% 0,65
|
|Riyal
|6,9291
|6,9639
|% 0,58
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|6,07
|
|Altın Gr.
|1.614
|1.614
|12,97
|
|Cumhuriyet
|10.716
|10.878
|29,00
|
|Tam
|10.655
|10.943
|29,86
|
|Yarım
|5.182
|5.312
|2,00
|
|Çeyrek
|2.599
|2.656
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,91
|22,94
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|19,19
|19,21
|0,11
|
|B. Petrol
|75,11
|75,11
|0,46
|