***KORTS* *TCZB* *ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
01.06.2020 17:41
***KORTS******TCZB******ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler ERGLI, KORTS, TCZB
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT62010 FİNANSMAN BONOSU 01/06/2020 İtfa
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT62010 FİNANSMAN BONOSU 01/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT92017 FİNANSMAN BONOSU 01/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT92025 FİNANSMAN BONOSU 01/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTTE2014 FİNANSMAN BONOSU 01/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORTK2013 FİNANSMAN BONOSU 01/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TCZB TRFTCZB82021 FİNANSMAN BONOSU 01/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848149
BIST
18:05107.266
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 1.745,72
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
107.372
En Düşük
106.357
18:056,8136
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0067
|Açılış
|: 6,8530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
|
6,8269
En Düşük
6,7931
18:057,5850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0190
|Açılış
|: 7,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0520
|
7,6054
En Düşük
7,5388
18:05380,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,14
|Açılış
|: 380,38
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|7,48
|2.418.737
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,77
|399.598
|% 10,00
|
|TKURU
|15,07
|272.457
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|176.971
|% 9,99
|
|GLBMD
|5,40
|7.537.908
|% 9,98
|
|EKIZ
|7,29
|1.015.431
|% -10,00
|
|AYCES
|25,16
|677.541
|% -7,09
|
|AVTUR
|2,00
|7.212.522
|% -6,54
|
|CMBTN
|68,50
|3.795.567
|% -6,36
|
|ARDYZ
|27,90
|52.109.191
|% -5,81
|
|GARAN
|8,00
|1.210.364.305
|% 2,30
|
|ASELS
|31,90
|1.187.846.891
|% 5,70
|
|THYAO
|12,76
|928.637.076
|% 1,27
|
|GSRAY
|3,33
|796.976.605
|% -1,77
|
|EKGYO
|1,61
|739.401.407
|% 9,52
|
|EKGYO
|1,61
|739.401.407
|% 9,52
|
|GSRAY
|3,33
|796.976.605
|% -1,77
|
|YKBNK
|2,38
|404.596.431
|% 2,59
|
|ODAS
|2,00
|317.786.541
|% 3,09
|
|GARAN
|8,00
|1.210.364.305
|% 2,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4676
|8,5101
|% 0,85
|
|Frank
|7,0567
|7,0992
|% -0,09
|
|Riyal
|1,8088
|1,8179
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|7,90
|
|Altın Gr.
|380
|380
|1,17
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.504
|30,50
|
|Tam
|2.536
|2.577
|27,30
|
|Yarım
|1.238
|1.262
|21,00
|
|Çeyrek
|619
|629
|7,80
|
|Gümüş.Ons
|18,25
|18,27
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|4,00
|0,08
|
|B. Petrol
|38,03
|38,03
|0,19
|