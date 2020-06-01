***KORTS* *TCZB* *ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri









***KORTS******TCZB******ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler ERGLI, KORTS, TCZBMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüEREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT62010 FİNANSMAN BONOSU 01/06/2020 İtfaEREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT62010 FİNANSMAN BONOSU 01/06/2020 Kupon\Getiri ÖdemeEREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT92017 FİNANSMAN BONOSU 01/06/2020 Kupon\Getiri ÖdemeEREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT92025 FİNANSMAN BONOSU 01/06/2020 Kupon\Getiri ÖdemeEREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTTE2014 FİNANSMAN BONOSU 01/06/2020 Kupon\Getiri ÖdemeKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORTK2013 FİNANSMAN BONOSU 01/06/2020 Kupon\Getiri ÖdemeT.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TCZB TRFTCZB82021 FİNANSMAN BONOSU 01/06/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848149BIST