***KORTS* *VAKVK* *DEVIR*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
12.11.2020 14:36
***KORTS******VAKVK******DEVIR*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler DEVIR, KORTS, VAKVK
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
DEVİR FAKTORİNG A.Ş. DEVIR TRFDEVRK2010 FİNANSMAN BONOSU 12/11/2020 İtfa
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORT52111 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 12/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORT72119 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 12/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKK2020 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/11/2020 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKK2020 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888099
BIST
16:001.279
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,48
|Açılış
|: 1.285
|
|Önceki Kapanış
|: 1.279
|
1.304
En Düşük
1.276
16:007,7348
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0597
|Açılış
|: 7,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,8964
En Düşük
7,6745
16:009,1323
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0565
|Açılış
|: 9,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,2980
En Düşük
9,0638
16:00463,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -3,29
|Açılış
|: 463,71
|
|Önceki Kapanış
|: 467,00
|
474,56
En Düşük
461,52
BIST En Aktif Hisseler15:58
|BFREN
|1.145,80
|43.378.360
|% 9,99
|
|TLMAN
|36,58
|11.450.413
|% 9,98
|
|DOAS
|28,86
|97.110.013
|% 9,98
|
|ETILR
|4,96
|3.329.355
|% 9,98
|
|TKURU
|391,40
|6.141.877
|% 9,97
|
|BRYAT
|195,40
|123.046.081
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.294,10
|591.053
|% -10,00
|
|KSTUR
|170,60
|772.818
|% -9,97
|
|EMNIS
|24,28
|1.403.423
|% -9,94
|
|COSMO
|6,89
|226.761
|% -9,93
|
|GARAN
|8,75
|7.751.003.326
|% 2,94
|
|YKBNK
|2,83
|2.689.586.724
|% 1,07
|
|KRDMD
|4,15
|2.656.289.519
|% 4,80
|
|THYAO
|11,99
|2.336.535.121
|% 1,78
|
|AKBNK
|6,30
|1.891.507.388
|% 1,29
|
|YKBNK
|2,83
|2.689.586.724
|% 1,07
|
|GARAN
|8,75
|7.751.003.326
|% 2,94
|
|KRDMD
|4,15
|2.656.289.519
|% 4,80
|
|EKGYO
|1,92
|621.097.621
|% 1,05
|
|AKBNK
|6,30
|1.891.507.388
|% 1,29
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7235
|7,7274
|% -0,86
|
|Euro
|9,1082
|9,1216
|% -0,73
|
|Sterlin
|10,1205
|10,1712
|% -1,42
|
|Frank
|8,4048
|8,4554
|% -0,71
|
|Riyal
|2,0537
|2,0640
|% -0,86
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.868
|4,40
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-3,29
|
|Cumhuriyet
|3.084
|3.131
|-69,00
|
|Tam
|3.067
|3.147
|-70,52
|
|Yarım
|1.483
|1.522
|-34,12
|
|Çeyrek
|744
|761
|-17,05
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,13
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,08
|
|B. Petrol
|43,48
|43,48
|-0,31
|