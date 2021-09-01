***KORTS* *YKYAT* *ATLFA* *AKTIF* *OYYAT* *GARFA* *KTKVK* *DNFIN* *BRKVY* *QNBFL* *SKYMD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları
01.09.2021 17:22
***KORTS******YKYAT******ATLFA******AKTIF******OYYAT******GARFA******KTKVK******DNFIN******BRKVY******QNBFL******SKYMD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKTIF, ATLFA, BRKVY, DNFIN, GARFA, KORTS, KTKVK, OYYAT, QNBFL, SKYMD, YKYAT
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRSAKYB92110 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 01/09/2021 İtfa
ATILIM FAKTORİNG A.Ş. ATLFA TRFATFK92118 FİNANSMAN BONOSU 01/09/2021 İtfa
ATILIM FAKTORİNG A.Ş. ATLFA TRFATFK92118 FİNANSMAN BONOSU 01/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYS92116 FİNANSMAN BONOSU 01/09/2021 İtfa
BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYS92116 FİNANSMAN BONOSU 01/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFKK2115 FİNANSMAN BONOSU 01/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. GARFA TRFGRFA92110 FİNANSMAN BONOSU 01/09/2021 İtfa
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORT32212 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 01/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK92119 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 01/09/2021 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK92119 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 01/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OYYAT TR0OYMD01CE6 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 01/09/2021 İtfa
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OYYAT TR0OYMD01CI7 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 01/09/2021 İtfa
QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. QNBFL TRFFFKR92129 FİNANSMAN BONOSU 01/09/2021 İtfa
QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. QNBFL TRFFFKR92137 FİNANSMAN BONOSU 01/09/2021 İtfa
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMD92110 FİNANSMAN BONOSU 01/09/2021 İtfa
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YKYAT TRFYKYM92114 FİNANSMAN BONOSU 01/09/2021 İtfa
TCMB TRT020322T17 DEVLET TAHVİLİ 01/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT240227T17 DEVLET TAHVİLİ 01/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961222
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