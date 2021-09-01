***KORTS* *YKYAT* *ATLFA* *AKTIF* *OYYAT* *GARFA* *KTKVK* *DNFIN* *BRKVY* *QNBFL* *SKYMD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları









***KORTS******YKYAT******ATLFA******AKTIF******OYYAT******GARFA******KTKVK******DNFIN******BRKVY******QNBFL******SKYMD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKTIF, ATLFA, BRKVY, DNFIN, GARFA, KORTS, KTKVK, OYYAT, QNBFL, SKYMD, YKYATMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRSAKYB92110 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 01/09/2021 İtfaATILIM FAKTORİNG A.Ş. ATLFA TRFATFK92118 FİNANSMAN BONOSU 01/09/2021 İtfaATILIM FAKTORİNG A.Ş. ATLFA TRFATFK92118 FİNANSMAN BONOSU 01/09/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYS92116 FİNANSMAN BONOSU 01/09/2021 İtfaBİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYS92116 FİNANSMAN BONOSU 01/09/2021 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFKK2115 FİNANSMAN BONOSU 01/09/2021 Kupon\Getiri ÖdemeGARANTİ FAKTORİNG A.Ş. GARFA TRFGRFA92110 FİNANSMAN BONOSU 01/09/2021 İtfaKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORT32212 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 01/09/2021 Kupon\Getiri ÖdemeKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK92119 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 01/09/2021 İtfaKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK92119 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 01/09/2021 Kupon\Getiri ÖdemeOYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OYYAT TR0OYMD01CE6 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 01/09/2021 İtfaOYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OYYAT TR0OYMD01CI7 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 01/09/2021 İtfaQNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. QNBFL TRFFFKR92129 FİNANSMAN BONOSU 01/09/2021 İtfaQNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. QNBFL TRFFFKR92137 FİNANSMAN BONOSU 01/09/2021 İtfaŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMD92110 FİNANSMAN BONOSU 01/09/2021 İtfaYAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YKYAT TRFYKYM92114 FİNANSMAN BONOSU 01/09/2021 İtfaTCMB TRT020322T17 DEVLET TAHVİLİ 01/09/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT240227T17 DEVLET TAHVİLİ 01/09/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961222BIST