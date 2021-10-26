***KORTS* *ZKBVK* *AKTIF* *EKTVK* *ISFIN* *ZOREN* *ORFIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/









***KORTS******ZKBVK******AKTIF******EKTVK******ISFIN******ZOREN******ORFIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKTIF, EKTVK, ISFIN, KORTS, ORFIN, ZKBVK, ZORENMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRPAKT8E2114 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 26/10/2021 İtfaEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSE2143 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 26/10/2021 İtfaEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSE2143 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 26/10/2021 Kupon\Getiri ÖdemeİŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ISFIN TRFISFNE2144 FİNANSMAN BONOSU 26/10/2021 İtfaKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORT22213 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 26/10/2021 Kupon\Getiri ÖdemeORFİN FİNANSMAN A.Ş. ORFIN TRSORFNK2219 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 26/10/2021 Kupon\Getiri ÖdemeZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVKE2120 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 26/10/2021 İtfaZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVKE2120 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 26/10/2021 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN42220 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 26/10/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972490BIST