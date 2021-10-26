***KORTS* *ZKBVK* *AKTIF* *EKTVK* *ISFIN* *ZOREN* *ORFIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/
26.10.2021 17:18
***KORTS******ZKBVK******AKTIF******EKTVK******ISFIN******ZOREN******ORFIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKTIF, EKTVK, ISFIN, KORTS, ORFIN, ZKBVK, ZOREN
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRPAKT8E2114 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 26/10/2021 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSE2143 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 26/10/2021 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSE2143 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 26/10/2021 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ISFIN TRFISFNE2144 FİNANSMAN BONOSU 26/10/2021 İtfa
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORT22213 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 26/10/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ORFİN FİNANSMAN A.Ş. ORFIN TRSORFNK2219 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 26/10/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVKE2120 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 26/10/2021 İtfa
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVKE2120 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 26/10/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN42220 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 26/10/2021 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972490
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