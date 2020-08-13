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***KORTS* *ZORLF* *VAKVK* *DEVIR* *TCRYT* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi

13.08.2020 17:49
GÜNCEL HABERLER



***KORTS******ZORLF******VAKVK******DEVIR******TCRYT******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler DEVIR, KORTS, TCRYT, VAKVK, ZOREN, ZORLF

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
DEVİR FAKTORİNG A.Ş. DEVIR TRFDEVR82018 FİNANSMAN BONOSU 13/08/2020 İtfa
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORT52111 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 13/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORT72119 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 13/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TCRYT TRFTCMD82017 FİNANSMAN BONOSU 13/08/2020 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK82012 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 13/08/2020 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK82012 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 13/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK82038 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 13/08/2020 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK82038 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 13/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORNA2035 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 13/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORFK2012 FİNANSMAN BONOSU 13/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868701


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