***KORTS* *ZORLF* *VAKVK* *DEVIR* *TCRYT* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi









***KORTS******ZORLF******VAKVK******DEVIR******TCRYT******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler DEVIR, KORTS, TCRYT, VAKVK, ZOREN, ZORLFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüDEVİR FAKTORİNG A.Ş. DEVIR TRFDEVR82018 FİNANSMAN BONOSU 13/08/2020 İtfaKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORT52111 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 13/08/2020 Kupon\Getiri ÖdemeKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORT72119 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 13/08/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TCRYT TRFTCMD82017 FİNANSMAN BONOSU 13/08/2020 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK82012 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 13/08/2020 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK82012 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 13/08/2020 Kupon\Getiri ÖdemeVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK82038 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 13/08/2020 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK82038 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 13/08/2020 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORNA2035 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 13/08/2020 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORFK2012 FİNANSMAN BONOSU 13/08/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868701BIST