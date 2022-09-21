***KORTS* *ZORLF* *VAKVK* *HSBCB* *GARFA* *ARNFK* *QNBFL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/
21.09.2022 15:24
***KORTS******ZORLF******VAKVK******HSBCB******GARFA******ARNFK******QNBFL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler ARNFK, GARFA, HSBCB, KORTS, QNBFL, VAKVK, ZORLF
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş. ARNFK TRFARENA2213 FİNANSMAN BONOSU 21/09/2022 Kupon\Getiri Ödeme
GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. GARFA TRFGRFA92235 FİNANSMAN BONOSU 21/09/2022 İtfa
HSBC BANK A.Ş. HSBCB TRFHSBC92228 FİNANSMAN BONOSU 21/09/2022 İtfa
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORT32311 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 21/09/2022 Kupon\Getiri Ödeme
QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. QNBFL TRFFFKR92236 FİNANSMAN BONOSU 21/09/2022 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK92235 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 21/09/2022 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK92235 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 21/09/2022 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORFA2212 FİNANSMAN BONOSU 21/09/2022 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRD170925T19 HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY) 21/09/2022 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRD200324T29 HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY) 21/09/2022 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT130928T12 DEVLET TAHVİLİ 21/09/2022 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT180924T11 DEVLET TAHVİLİ 21/09/2022 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT200324T13 DEVLET TAHVİLİ 21/09/2022 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT200923T18 DEVLET TAHVİLİ 21/09/2022 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064497
BIST