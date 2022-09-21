***KORTS* *ZORLF* *VAKVK* *HSBCB* *GARFA* *ARNFK* *QNBFL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/









***KORTS******ZORLF******VAKVK******HSBCB******GARFA******ARNFK******QNBFL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler ARNFK, GARFA, HSBCB, KORTS, QNBFL, VAKVK, ZORLFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş. ARNFK TRFARENA2213 FİNANSMAN BONOSU 21/09/2022 Kupon\Getiri ÖdemeGARANTİ FAKTORİNG A.Ş. GARFA TRFGRFA92235 FİNANSMAN BONOSU 21/09/2022 İtfaHSBC BANK A.Ş. HSBCB TRFHSBC92228 FİNANSMAN BONOSU 21/09/2022 İtfaKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORT32311 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 21/09/2022 Kupon\Getiri ÖdemeQNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. QNBFL TRFFFKR92236 FİNANSMAN BONOSU 21/09/2022 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK92235 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 21/09/2022 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK92235 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 21/09/2022 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORFA2212 FİNANSMAN BONOSU 21/09/2022 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRD170925T19 HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY) 21/09/2022 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRD200324T29 HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY) 21/09/2022 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT130928T12 DEVLET TAHVİLİ 21/09/2022 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT180924T11 DEVLET TAHVİLİ 21/09/2022 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT200324T13 DEVLET TAHVİLİ 21/09/2022 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT200923T18 DEVLET TAHVİLİ 21/09/2022 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064497BIST