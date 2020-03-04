***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler95.500.000 0 -5.248.376 21.621.020 15.491.883 123.596.345 6.314.093 257.274.965 257.274.965Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-25.925.626 19.860.054 -6.065.572 -6.065.572Hatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler460.852 5.853.241 -6.314.093 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)-67.966.861 -67.966.861 -67.966.861Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-789.899 -19.406.734 20.196.633 20.196.633Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler95.500.000 0 -6.038.275 -23.711.340 15.952.735 149.309.640 -67.966.861 163.045.899 163.045.899Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler95.500.000 0 -6.038.275 -23.711.340 15.952.735 149.309.640 -67.966.861 163.045.899 163.045.899Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-67.966.861 67.966.861 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)-170.996.585 -170.996.585 -170.996.585Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.991.128 48.755.790 -23.961.039 22.803.623 22.803.623Sermaye Arttırımı212.000.000 212.000.000 212.000.000Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı38.068.122 38.068.122 38.068.122Birleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler307.500.000 38.068.122 -8.029.403 25.044.450 -23.961.039 15.952.735 81.342.779 -170.996.585 264.921.059 264.921.059Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI759.096.287 348.983.900Dönem Karı (Zararı)-170.996.585 -67.966.862Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-170.996.585 -67.966.862Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler761.213.226 365.907.070Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 454.456.617 139.895.859Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.533.250 1.601.798Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 7.014.464 2.485.302Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -8.547.714 -883.504Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler25.348.892 7.237.561Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 19.079.431 8.878.266Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.392.851 -463.575Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler3.876.610 -1.177.130Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler323.277.276 183.130.541Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -5.246.073 -42.242.831Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22 328.523.349 225.373.372Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler15 -26.656.038 -38.777.587Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler16.066.549 96.984.880Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler18.724.957Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler18.724.957Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 -29.501.636 -29.917.470Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-245.184 -12.973.469Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler21 -245.184 -12.973.469İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler169.063.505 -36.834.703Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.657.037 -30.929.846İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.657.037 -30.929.846Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-22.252.965 -7.305.245İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-22.252.965 -7.305.245Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)913.187 -25.152.411Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-110.298.681 -162.998.091Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)120.087.505 -176.233.450Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler74.035.401 390.040.983İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)74.035.401 390.040.983Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)5.942.307 8.973.235Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler90.461.303 -10.925.633İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)90.461.303 -10.925.633Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)24.136.464 23.790.360Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-12.303.979 -46.094.605Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları759.280.146 261.105.505Alınan Faiz5.246.073 5.147.191Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-15.092.948 -10.543.458Vergi İadeleri (Ödemeleri)23 -9.761.932 -11.211.736Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)19.424.948 104.486.398YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-81.646.056 -149.819.168Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri514.888 12.973.469Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri514.888 12.973.469Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-82.160.944 -162.792.637Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -71.613.920 -149.737.663Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -10.547.024 -13.054.974FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-689.086.361 -227.736.814Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri250.068.122İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit ÇıkışlarıBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri664.800.692Kredilerden Nakit Girişleri664.800.692Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.267.922.918 -2.081.439Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-850.984.130 -2.081.439Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-416.938.788Ödenen Faiz-336.032.257 -225.655.375YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-11.636.130 -28.572.082NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-11.636.130 -28.572.082DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 112.968.827 141.540.909DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 101.332.697 112.968.827Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 114.047.335 145.108.413Ticari Alacaklar5 122.141.077 127.498.504İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar24 0 22.960.177İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 122.141.077 104.538.327Diğer Alacaklar6 13.479.401 5.228.124İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 13.479.401 5.228.124Türev Araçlar0 913.187Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 913.187Stoklar7 1.124.468.798 1.009.204.320Peşin Ödenmiş Giderler8 256.739.503 376.220.844İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 256.739.503 376.220.844Diğer Dönen Varlıklar15 107.134.571 112.054.108İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar15 107.134.571 112.054.108ARA TOPLAM1.738.010.685 1.776.227.500TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.738.010.685 1.776.227.500DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar27.209.396 5.768.597İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 27.209.396 5.768.597Maddi Duran Varlıklar9 609.968.997 633.471.406Kullanım Hakkı Varlıkları11 1.213.678.327 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 55.224.834 45.044.422Peşin Ödenmiş Giderler8 933.800 1.539.965Ertelenmiş Vergi Varlığı23 69.305.449 31.634.099TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.976.320.803 717.458.489TOPLAM VARLIKLAR3.714.331.488 2.493.685.989KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar469.698.199 466.177.653İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar12 469.698.199 466.177.653Banka Kredileri12 469.698.199 466.177.653İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları581.069.139 412.756.590İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları581.069.139 412.756.590Banka Kredileri12 196.852.381 412.756.590Kiralama İşlemlerinden Borçlar12 384.216.758 0Ticari Borçlar1.144.464.564 1.070.429.163İlişkili Taraflara Ticari Borçlar24 13.141.011 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 1.131.323.553 1.070.429.163Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 36.199.709 29.229.054Diğer Borçlar356.093 1.144.017İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar356.093 1.144.017Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)23.890.019 34.916.926İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 23.890.019 34.916.926Kısa Vadeli Karşılıklar13 28.608.726 22.339.265Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13,14 15.900.597 14.802.209Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 12.708.129 7.537.056Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 24.434.121 14.056.971İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 24.434.121 14.056.971ARA TOPLAM2.308.720.570 2.051.049.639TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.308.720.570 2.051.049.639UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.125.240.196 268.427.831İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.125.240.196 268.427.831Banka Kredileri12 286.921.673 268.427.831Kiralama İşlemlerinden Borçlar12 838.318.523 0Diğer Borçlar1.388.191 1.271.121İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.388.191 1.271.121Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 0 1.277.072İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 1.277.072Uzun Vadeli Karşılıklar13 14.061.472 8.614.427Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 14.061.472 8.614.427TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.140.689.859 279.590.451TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.449.410.429 2.330.640.090ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar264.921.059 163.045.899Ödenmiş Sermaye16 307.500.000 95.500.000Sermaye Avansı38.068.122 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-8.029.403 -6.038.275Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-8.029.403 -6.038.275Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-8.029.403 -6.038.275Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.083.411 -23.711.340Yabancı Para Çevrim Farkları25.044.450 -23.711.340Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-23.961.039 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 15.952.735 15.952.735Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları81.342.779 149.309.640Net Dönem Karı veya Zararı-170.996.585 -67.966.861TOPLAM ÖZKAYNAKLAR264.921.059 163.045.899TOPLAM KAYNAKLAR3.714.331.488 2.493.685.989Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 3.902.603.378 3.753.375.918Satışların Maliyeti17 -2.055.174.686 -1.885.692.935TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)17 1.847.428.692 1.867.682.983BRÜT KAR (ZARAR)1.847.428.692 1.867.682.983Genel Yönetim Giderleri18 -262.782.250 -251.065.286Pazarlama Giderleri18 -1.297.954.014 -1.328.308.434Araştırma ve Geliştirme Giderleri18 -38.199.125 -31.693.705Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 49.988.762 162.254.750Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -32.974.727 -53.531.140ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)265.507.338 365.339.168Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 945.884 2.218.693Yatırım Faaliyetlerinden Giderler21 -700.700 -321.602FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)265.752.522 367.236.259Finansman Giderleri22 -464.160.743 -463.382.265SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-198.408.221 -96.146.006Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri23 27.411.636 28.179.145Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -9.761.932 -8.423.530Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 37.173.568 36.602.675SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-170.996.585 -67.966.861DÖNEM KARI (ZARARI)-170.996.585 -67.966.861Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-170.996.585 -67.966.861Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.991.128 -770.152Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -2.488.910 -987.374Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler23 497.782 217.222Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 497.782 217.222Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar24.794.751 -19.406.734Yabancı Para Çevrim Farkları48.755.790 -19.406.734Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)48.755.790 -19.406.734Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-23.961.039 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)-23.961.039 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)22.803.623 -20.176.886TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-148.192.962 -88.143.747Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-148.192.962 -88.143.747http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824291BIST