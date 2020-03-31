***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31/03/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi31/03/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2019Tarih01/04/2020Saati10:00AdresiAyazağa Mahallesi Ayazağa Yolu N3/A-B Sarıyer İstanbulGündem1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması 2) Toplantı Başkanına toplantı tutanağını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi 3) 2019 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki 4) 2019 yılı bağımsız denetim raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki 5) Finansal tabloların, bilanço ve gelir tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki 6) 2019 yılı faaliyetlerinden ötürü yönetim kurulu üyelerinin ibrası 7) 2020 faaliyet yılı için bağımsız denetçi seçimi 8) 2019 faaliyet dönemi kârının dağıtılıp dağıtılmaması hakkında karar alınması 9) Şirketin ana sözleşmesi değişiklerinin görüşülmesi ve karara bağlanması 10) Yönetim kurulunun seçilmesi ve görev sürelerinin tespit edilmesi 11) Yönetim kurulu üyelerine ücret veya huzur hakkı ödenip ödenmemesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması 12) Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan izinlerin verilmesi 13) Temenniler ve kapanışGenel Kurul Tescil TarihiAçıklamalar6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesine göre aşağıda karara bağlanan hususlara ilişkin öneri Yönetim Kurulumuzun tüm üyelerine sunulmuş ve herhangi bir üyenin toplantı yapılmasını talep etmemesi üzerine aşağıdaki şekilde karara bağlanmıştır.1-Şirketimizin 2019 yılı olağan genel kurul toplantısının 1 Nisan 2020 tarihinde saat 10:00'da şirketimizin merkezi olanAyazağa Mahallesi Ayazağa Yolu N3/A-B Sarıyer İstanbuladresinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre ilansız olarak yapılmasına,2- Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde olmasınaToplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.Gündem:1)Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması2) Toplantı Başkanına toplantı tutanağını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi3) 2019 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki4) 2019 yılı bağımsız denetim raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki5) Finansal tabloların, bilanço ve gelir tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki6) 2019 yılı faaliyetlerinden ötürü yönetim kurulu üyelerinin ibrası7) 2020 faaliyet yılı için bağımsız denetçi seçimi8) 2019 faaliyet dönemi kârının dağıtılıp dağıtılmaması hakkında karar alınması9) Şirketin ana sözleşmesi değişiklerinin görüşülmesi ve karara bağlanması10) Yönetim kurulunun seçilmesi ve görev sürelerinin tespit edilmesi11) Yönetim kurulu üyelerine ücret veya huzur hakkı ödenip ödenmemesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması12) Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan izinlerin verilmesi13) Temenniler ve kapanışhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833673BIST