***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
31.03.2020 19:53
***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31/03/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
31/03/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2019
Tarih
01/04/2020
Saati
10:00
Adresi
Ayazağa Mahallesi Ayazağa Yolu N3/A-B Sarıyer İstanbul
Gündem
1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması 2) Toplantı Başkanına toplantı tutanağını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi 3) 2019 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki 4) 2019 yılı bağımsız denetim raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki 5) Finansal tabloların, bilanço ve gelir tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki 6) 2019 yılı faaliyetlerinden ötürü yönetim kurulu üyelerinin ibrası 7) 2020 faaliyet yılı için bağımsız denetçi seçimi 8) 2019 faaliyet dönemi kârının dağıtılıp dağıtılmaması hakkında karar alınması 9) Şirketin ana sözleşmesi değişiklerinin görüşülmesi ve karara bağlanması 10) Yönetim kurulunun seçilmesi ve görev sürelerinin tespit edilmesi 11) Yönetim kurulu üyelerine ücret veya huzur hakkı ödenip ödenmemesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması 12) Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan izinlerin verilmesi 13) Temenniler ve kapanış
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesine göre aşağıda karara bağlanan hususlara ilişkin öneri Yönetim Kurulumuzun tüm üyelerine sunulmuş ve herhangi bir üyenin toplantı yapılmasını talep etmemesi üzerine aşağıdaki şekilde karara bağlanmıştır.
1-
Şirketimizin 2019 yılı olağan genel kurul toplantısının 1 Nisan 2020 tarihinde saat 10:00'da şirketimizin merkezi olan
Ayazağa Mahallesi Ayazağa Yolu N3/A-B Sarıyer İstanbul
adresinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre ilansız olarak yapılmasına,
2- Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde olmasına
Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Gündem:
1)
Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2) Toplantı Başkanına toplantı tutanağını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi
3) 2019 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki
4) 2019 yılı bağımsız denetim raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki
5) Finansal tabloların, bilanço ve gelir tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki
6) 2019 yılı faaliyetlerinden ötürü yönetim kurulu üyelerinin ibrası
7) 2020 faaliyet yılı için bağımsız denetçi seçimi
8) 2019 faaliyet dönemi kârının dağıtılıp dağıtılmaması hakkında karar alınması
9) Şirketin ana sözleşmesi değişiklerinin görüşülmesi ve karara bağlanması
10) Yönetim kurulunun seçilmesi ve görev sürelerinin tespit edilmesi
11) Yönetim kurulu üyelerine ücret veya huzur hakkı ödenip ödenmemesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması
12) Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan izinlerin verilmesi
13) Temenniler ve kapanış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833673
BIST