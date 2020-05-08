***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
08.05.2020 12:48
ıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
07/05/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2020
Tarih
12/05/2020
Saati
10:00
Adresi
Ayazağa Mahallesi Ayazağa Yolu N3/A-B Sarıyer İstanbul
Gündem
1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması 2) Toplantı başkanına toplantı tutanağını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi 3) Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi ve Hissedarlık Yapısı" başlıklı 6. Maddesinin, "Yönetim Kurulunun Oluşumu' başlıklı 9. maddesinin ve ‘Yönetim Kurulu Toplantıları, Toplantı ve Karar Nisabı' başlıklı 10. maddesinin işbu yönetim kurulu kararının ekinde yer alan tadil metni uyarınca tadilinin görüşülmesi ve karara bağlanması 4) Yönetim kurulunun seçilmesi ve görev sürelerinin tespit edilmesi 5) Yönetim kurulu üyelerine ücret ve huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması 6) Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan izinlerin verilmesi hususunun görüşülmesi 7) Temenniler ve kapanış.
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4. maddesine göre aşağıda karara bağlanan hususlara ilişkin öneri Yönetim Kurulumuzun tüm üyelerine sunulmuş ve herhangi bir üyenin toplantı yapılmasını talep etmemesi üzerine aşağıdaki hususlar Yönetim Kurulu tarafından oybirliği ile karara bağlanmıştır.
1- Daha önce yönetim kurulumuz tarafından olağanüstü genel kurul çağrı ve gündemine ilişkin alınmış olan 2020/34 sayı ve 28.04.2020 tarihli yönetim kurulu kararının iptaline
2- Aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere Şirketimizin olağanüstü genel kurul toplantısının 12 Mayıs 2020 tarihinde saat 10:00'da şirketimizin merkezi olan Ayazağa Mahallesi Ayazağa Yolu N3/A-B Sarıyer İstanbul adresinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre ilansız olarak yapılmasına,
3- Olağanüstü genel kurul toplantısında hazır bulunmak üzere, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'ne müracaat edilerek bakanlık temsilcisi tayini talebinde bulunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
Gündem:
1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2) Toplantı başkanına toplantı tutanağını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi
3) Şirket esas sözleşmesinin "Şirket Sermayesi ve Hissedarlık Yapısı" başlıklı 6. maddesinin "Yönetim Kurulunun Oluşumu' başlıklı 9. maddesinin ve ‘Yönetim Kurulu Toplantıları, Toplantı ve Karar Nisabı' başlıklı 10. maddesinin işbu yönetim kurulu kararının ekinde yer alan tadil metni uyarınca tadilinin görüşülmesi ve karara bağlanması
4) Yönetim kurulunun seçilmesi ve görev sürelerinin tespit edilmesi
5) Yönetim kurulu üyelerine ücret ve huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması
6) Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan izinlerin verilmesi hususunun görüşülmesi
7) Temenniler ve kapanış.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843598
BIST