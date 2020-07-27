***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
27.07.2020 17:20
***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26/07/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş'nin 24.07.2020 tarihli kredi derecelendirme raporuna göre Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş.'nin kredi derecelendirme notu uzun vadeli A (Ulusal), kısa vadeli A1 (Ulusal), görünüm ise stabil olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862092
BIST
18:051.196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,65
|Açılış
|: 1.192
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.203
En Düşük
1.192
18:056,8657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0177
|Açılış
|: 6,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9030
|
7,0013
En Düşük
6,8322
18:058,0978
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,1152
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0050
|
8,2239
En Düşük
7,9455
18:05427,55
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 8,72
|Açılış
|: 427,55
|
|Önceki Kapanış
|: 418,84
|
435,82
En Düşük
417,83
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|387,20
|468.523.667
|% 10,00
|
|NUGYO
|7,48
|19.230.234
|% 10,00
|
|PKENT
|717,30
|291.224
|% 10,00
|
|GSDDE
|4,73
|21.728.213
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.484,20
|2.708.144
|% 10,00
|
|ITTFH
|3,99
|440.406.980
|% -9,93
|
|DIRIT
|1,38
|960.735
|% -8,00
|
|UFUK
|6,92
|448.262
|% -6,99
|
|EGCEY
|1,08
|910.430
|% -6,90
|
|BMELK
|7,01
|139.942
|% -6,53
|
|ASELS
|37,68
|3.533.063.119
|% 7,41
|
|EKGYO
|2,32
|1.000.237.485
|% -0,43
|
|IHLGM
|1,83
|907.150.368
|% 3,39
|
|GARAN
|7,77
|838.323.230
|% -1,77
|
|GUSGR
|5,66
|741.529.458
|% 9,90
|
|IHLGM
|1,83
|907.150.368
|% 3,39
|
|EKGYO
|2,32
|1.000.237.485
|% -0,43
|
|IHLAS
|0,99
|294.170.668
|% 8,79
|
|KRDMD
|3,11
|449.731.664
|% 0,32
|
|GUSGR
|5,66
|741.529.458
|% 9,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8116
|8,8557
|% 0,87
|
|Frank
|7,4314
|7,4761
|% 0,31
|
|Riyal
|1,8250
|1,8342
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.939
|37,11
|
|Altın Gr.
|429
|429
|10,30
|
|Cumhuriyet
|2.868
|2.911
|79,00
|
|Tam
|2.891
|2.915
|120,70
|
|Yarım
|1.403
|1.423
|55,90
|
|Çeyrek
|704
|712
|27,90
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,42
|1,63
|
|Gümüş Gr.
|5,39
|5,40
|0,38
|
|B. Petrol
|44,02
|44,02
|0,24
|