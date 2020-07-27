***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26/07/2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSaha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş'nin 24.07.2020 tarihli kredi derecelendirme raporuna göre Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş.'nin kredi derecelendirme notu uzun vadeli A (Ulusal), kısa vadeli A1 (Ulusal), görünüm ise stabil olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862092BIST