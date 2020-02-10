***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.02.2020 15:38
***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 15.01.2020 de gerçekleşen Olağanüstü genel kurulundaki 307.500.000,00-TL lik sermayemiz 288.000.000,00-TL artırılarak 595.500.000,00-TL ye çıkan sermayede taahhüt edilen 288.000.000,00-TL lik sermaye tutarı 06.02.2020 tarihi itibariyle tamamı şirket hesaplarımıza ödenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818006
BIST
17:26117.616
En Yüksek
|Değişim
|: -2,81%
|| -3.398,85
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
116.648
17:266,0201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0038
|Açılış
|: 6,0190
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0222
En Düşük
5,9746
17:266,5863
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0023
|Açılış
|: 6,5790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5982
En Düşük
6,5480
17:26304,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,07
|Açılış
|: 304,78
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
305,08
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ATLAS
|1,92
|29.922.908
|% 14,29
|
|TSPOR
|3,49
|917.058.116
|% 10,09
|
|TRCAS
|3,66
|109.873.661
|% 8,61
|
|ALCTL
|17,89
|68.660.494
|% 8,56
|
|DESA
|5,58
|47.541.989
|% 8,56
|
|GYHOL
|25,56
|10.061.157
|% -12,47
|
|DOKTA
|47,74
|64.354.182
|% -12,32
|
|IZTAR
|2,91
|887.364
|% -12,08
|
|LINK
|29,36
|4.112.241
|% -11,83
|
|BURVA
|14,49
|158.870
|% -11,10
|
|THYAO
|13,97
|1.921.161.708
|% -3,46
|
|TSPOR
|3,49
|917.058.116
|% 10,09
|
|PETKM
|3,93
|628.679.709
|% -4,38
|
|ASELS
|23,74
|580.255.466
|% -2,94
|
|KRDMD
|2,81
|566.485.585
|% -4,10
|
|IHLGM
|1,22
|410.540.007
|% -0,81
|
|TSPOR
|3,49
|917.058.116
|% 10,09
|
|EKGYO
|1,63
|396.492.333
|% -2,98
|
|KRDMD
|2,81
|566.485.585
|% -4,10
|
|ODAS
|2,10
|400.407.671
|% -5,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7650
|7,8039
|% 0,47
|
|Frank
|6,1349
|6,1718
|% 0,08
|
|Riyal
|1,6005
|1,6085
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.575
|1.575
|4,68
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,75
|
|Cumhuriyet
|2.014
|2.044
|3,00
|
|Tam
|2.006
|2.056
|5,39
|
|Yarım
|969
|994
|2,61
|
|Çeyrek
|486
|497
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|0,02
|
|B. Petrol
|53,85
|53,85
|-0,60
|
Seans Raporu
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17:37XU100
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