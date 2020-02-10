***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 15.01.2020 de gerçekleşen Olağanüstü genel kurulundaki 307.500.000,00-TL lik sermayemiz 288.000.000,00-TL artırılarak 595.500.000,00-TL ye çıkan sermayede taahhüt edilen 288.000.000,00-TL lik sermaye tutarı 06.02.2020 tarihi itibariyle tamamı şirket hesaplarımıza ödenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818006BIST