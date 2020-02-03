***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
03.02.2020 11:36
***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSKOTN82018 ISIN Kodlu Tahvilin 2.Kupon Ödeme Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.06.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 420.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 12.08.2020
Vade (Gün Sayısı) 373
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSKOTN82018
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 05.08.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 49.750.000
Kupon Sayısı 4
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 04.11.2019 01.11.2019 04.11.2019 6,4822 26 28,6494 3.224.894,5 Evet
2 03.02.2020 31.01.2020 03.02.2020 6,4822 26 28,6494 3.224.894,5 Evet
3 04.05.2020 30.04.2020 04.05.2020 6,4822 26 28,6494
4 12.08.2020 11.08.2020 12.08.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.08.2020 11.08.2020 12.08.2020
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSKOTN82018 ISIN Kodlu 49.750.000.-TL tutarlı tahvilin 3.224.894,50 -TL'lik 2. kupon ödemesi 03.02.2020 tarihinde yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816613
BIST