GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

04.05.2020 14:05
GÜNCEL HABERLER



***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSKOTN82018 ISIN Kodlu Tahvilin 3.Kupon Ödeme Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.06.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 420.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 12.08.2020
Vade (Gün Sayısı) 373
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSKOTN82018
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 05.08.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 49.750.000
Kupon Sayısı 4
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) si Gerçekleştirildi mi?
1 04.11.2019 01.11.2019 04.11.2019 6,4822 26 28,6494 3.224.894,5 Evet
2 03.02.2020 31.01.2020 03.02.2020 6,4822 26 28,6494 3.224.894,5 Evet
3 04.05.2020 30.04.2020 04.05.2020 6,4822 26 28,6494 3.224.894,5 Evet
4 12.08.2020 11.08.2020 12.08.2020 7,1233 26 28,5513
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.08.2020 11.08.2020 12.08.2020

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSKOTN82018 ISIN Kodlu 49.750.000.-TL tutarlı tahvilin 3.224.894,50 -TL'lik 3. kupon ödemesi 04.05.2020 tarihinde yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842215


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:4798.618
Değişim :  -2,46% |  -2.491,96
Açılış :  100.254  
Önceki Kapanış :  101.110  
En Yüksek
100.254 En Düşük
98.585
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MRDIN 6,16 23.732.101 % 10,00  
DOBUR 8,69 6.960.150 % 10,00  
GLRYH 11,44 2.168.555 % 10,00  
KUTPO 12,88 26.886.790 % 9,99  
OYAYO 6,17 11.509.971 % 9,98  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7227 8,7664 % -0,09  
Frank 7,2700 7,3138 % 0,12  
Riyal 1,8694 1,8788 % 0,49  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.700 1.701 0,40  
Altın Gr. 384 384 0,90  
Cumhuriyet 2.463 2.516 2,50  
Tam 2.539 2.578 2,60  
Yarım 1.231 1.260 1,30  
Çeyrek 618 630 0,60  
Gümüş.Ons 14,85 14,89 -0,12  
Gümüş Gr. 3,35 3,36 -0,02  
B. Petrol 26,34 26,34 -0,10  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru