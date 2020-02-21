***KOZAA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.02.2020 12:48
***KOZAA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KOZAA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KOZAA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820796
BIST
16:47117.173
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 1.531,39
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
117.415
En Düşük
114.453
16:476,1228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0217
|Açılış
|: 6,1210
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1263
En Düşük
6,0869
16:476,6182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0321
|Açılış
|: 6,6170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6211
En Düşük
6,5655
16:47323,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 6,00
|Açılış
|: 323,57
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
323,60
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|33,12
|79.467.793
|% 17,28
|
|DGGYO
|6,63
|38.995.582
|% 16,52
|
|ESCOM
|3,12
|8.536.733
|% 14,71
|
|KOZAA
|12,73
|653.374.397
|% 13,26
|
|TKNSA
|8,09
|128.249.636
|% 12,21
|
|MIPAZ
|3,08
|158.125.191
|% -13,48
|
|EMNIS
|1,97
|50.803
|% -8,80
|
|HATEK
|8,55
|13.392.221
|% -7,77
|
|RALYH
|7,50
|8.275
|% -6,25
|
|TSPOR
|5,89
|87.870.767
|% -5,46
|
|THYAO
|14,45
|1.614.584.544
|% 0,56
|
|ASELS
|28,82
|1.048.048.276
|% 1,62
|
|KOZAA
|12,73
|653.374.397
|% 13,26
|
|IPEKE
|9,88
|634.910.103
|% 7,27
|
|KRDMD
|2,78
|483.449.784
|% 2,58
|
|EKGYO
|1,56
|354.414.906
|% 1,96
|
|ODAS
|2,11
|397.059.631
|% 2,93
|
|KRDMD
|2,78
|483.449.784
|% 2,58
|
|ALBRK
|1,54
|219.893.128
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,26
|175.796.321
|% 2,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8943
|7,9339
|% 0,75
|
|Frank
|6,2100
|6,2474
|% 0,56
|
|Riyal
|1,6264
|1,6345
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.643
|23,40
|
|Altın Gr.
|323
|323
|5,67
|
|Cumhuriyet
|2.143
|2.176
|46,00
|
|Tam
|2.134
|2.187
|46,81
|
|Yarım
|1.031
|1.058
|22,64
|
|Çeyrek
|517
|529
|11,33
|
|Gümüş.Ons
|18,53
|18,57
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,65
|3,65
|0,05
|
|B. Petrol
|58,30
|58,30
|-1,01
|