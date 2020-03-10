***KOZAA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.03.2020 17:54
***KOZAA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KOZAA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826347
BIST
17:45101.807
En Yüksek
|Değişim
|: -1,66%
|| -1.717,41
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
101.755
17:456,1619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0151
|Açılış
|: 6,1430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1634
En Düşük
6,1032
17:457,0084
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0214
|Açılış
|: 6,9630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
17:45327,58
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -4,23
|Açılış
|: 327,58
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,35
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|25,52
|23.162.397
|% 14,95
|
|VKING
|2,92
|9.308.881
|% 13,18
|
|DESPC
|5,54
|51.858.329
|% 13,06
|
|YBTAS
|4.906,10
|119.633
|% 10,00
|
|YONGA
|10,86
|9.977
|% 8,60
|
|OYAYO
|5,62
|899.577
|% -14,98
|
|TGSAS
|4,12
|3.773.383
|% -10,43
|
|IZTAR
|2,15
|154.765
|% -9,66
|
|KRONT
|15,96
|11.681.705
|% -9,16
|
|SAFKR
|3,47
|2.578.938
|% -8,92
|
|ODAS
|1,80
|249.252.349
|% -3,74
|
|IHLGM
|1,21
|214.059.619
|% -3,97
|
|TKNSA
|7,15
|194.223.010
|% 1,42
|
|EKGYO
|1,33
|130.885.047
|% -1,48
|
|PGSUS
|43,32
|124.804.256
|% -3,82
|
|IHLGM
|1,21
|214.059.619
|% -3,97
|
|ODAS
|1,80
|249.252.349
|% -3,74
|
|ADESE
|1,31
|88.932.529
|% -6,43
|
|HLGYO
|1,46
|41.252.906
|% -3,95
|
|TKNSA
|7,15
|194.223.010
|% 1,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9600
|7,9999
|% -0,94
|
|Frank
|6,5586
|6,5981
|% -0,80
|
|Riyal
|1,6315
|1,6397
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.657
|1.658
|-23,13
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-5,51
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-20,00
|
|Tam
|2.152
|2.206
|-16,73
|
|Yarım
|1.040
|1.067
|-8,09
|
|Çeyrek
|522
|534
|-4,05
|
|Gümüş.Ons
|16,93
|16,95
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|-0,02
|
|B. Petrol
|37,16
|37,16
|2,80
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