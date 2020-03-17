***KOZAA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2020 10:38
***KOZAA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KOZAA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829745
BIST
11:2485.710
En Yüksek
|Değişim
|: -2,48%
|| -2.177,90
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
85.710
11:246,4472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0193
|Açılış
|: 6,4420
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4482
En Düşük
6,4177
11:247,1725
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0204
|Açılış
|: 7,1620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,1570
11:24307,56
En Yüksek
|Değişim
|: -1,87%
|| -5,87
|Açılış
|: 307,56
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|35.207.135
|% 10,00
|
|MTRYO
|4,60
|105.478
|% 9,52
|
|MMCAS
|0,93
|95
|% 9,41
|
|EGCEY
|0,40
|5.959
|% 8,11
|
|COSMO
|1,87
|161
|% 7,47
|
|KRTEK
|1,35
|231.823
|% -10,00
|
|PENGD
|2,34
|3.162.714
|% -10,00
|
|TIRE
|3,51
|7.682.812
|% -10,00
|
|ADANA
|6,03
|753.681
|% -10,00
|
|GOZDE
|2,34
|2.596.894
|% -10,00
|
|ASELS
|21,86
|244.736.618
|% -4,62
|
|THYAO
|7,88
|223.986.465
|% -4,25
|
|GARAN
|8,24
|143.507.272
|% 0,61
|
|AKBNK
|6,02
|58.964.524
|% 0,84
|
|HALKB
|4,92
|57.303.235
|% -0,61
|
|IHLGM
|0,79
|33.612.914
|% -8,14
|
|TSKB
|0,89
|36.002.573
|% 1,14
|
|THYAO
|7,88
|223.986.465
|% -4,25
|
|YKBNK
|2,02
|54.751.423
|% -0,49
|
|KARSN
|1,25
|32.319.301
|% -1,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8464
|7,8857
|% -0,31
|
|Frank
|6,7408
|6,7814
|% -0,36
|
|Riyal
|1,7103
|1,7189
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.485
|1.486
|-29,21
|
|Altın Gr.
|307
|307
|-5,98
|
|Cumhuriyet
|2.037
|2.068
|-44,00
|
|Tam
|2.029
|2.083
|-40,53
|
|Yarım
|981
|1.008
|-19,60
|
|Çeyrek
|492
|504
|-9,80
|
|Gümüş.Ons
|12,51
|12,55
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|2,63
|2,63
|-0,04
|
|B. Petrol
|30,95
|30,95
|0,90
|