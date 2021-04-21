***KOZAA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 16:41
***KOZAA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KOZAA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KOZAA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930160
BIST
17:591.329
En Yüksek
|Değişim
|: -2,69%
|| -36,70
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.309
17:598,1848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0776
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
17:599,8744
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1055
|Açılış
|: 9,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8744
En Düşük
9,7531
17:59471,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 7,43
|Açılış
|: 471,25
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
473,47
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler17:59
|FENER
|35,20
|114.405.430
|% 10,00
|
|UTPYA
|23,10
|3.561.580
|% 10,00
|
|ATSYH
|3,96
|146.426
|% 10,00
|
|SEKUR
|20,70
|2.958.094
|% 9,99
|
|MTRKS
|43,86
|245.035.408
|% 9,98
|
|BJKAS
|9,00
|11.757.645
|% -10,00
|
|ESEN
|27,90
|29.455.132
|% -10,00
|
|ISKPL
|28,26
|41.382.537
|% -10,00
|
|DARDL
|19,80
|21.524.007
|% -10,00
|
|ETILR
|5,22
|646.075
|% -10,00
|
|EREGL
|17,90
|1.313.264.112
|% -1,81
|
|PETKM
|6,36
|1.129.277.788
|% -3,20
|
|GARAN
|6,97
|1.110.736.481
|% -1,69
|
|KRDMD
|6,93
|644.719.258
|% -3,75
|
|THYAO
|10,86
|571.024.789
|% -2,69
|
|YKBNK
|2,07
|444.915.053
|% -2,36
|
|PETKM
|6,36
|1.129.277.788
|% -3,20
|
|GARAN
|6,97
|1.110.736.481
|% -1,69
|
|EKGYO
|1,80
|260.026.499
|% -2,17
|
|TSKB
|1,22
|132.854.222
|% -3,17
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1833
|8,1848
|% 0,96
|
|Euro
|9,8667
|9,8744
|% 1,08
|
|Sterlin
|11,3610
|11,4180
|% 0,80
|
|Frank
|8,8801
|8,9336
|% 0,67
|
|Riyal
|2,1746
|2,1855
|% 0,88
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.791
|11,54
|
|Altın Gr.
|472
|472
|8,04
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|50,30
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,33
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,17
|
|Gümüş.Ons
|26,35
|26,39
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,96
|0,21
|
|B. Petrol
|66,15
|66,15
|-0,42
|