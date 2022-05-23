***KOZAA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.05.2022 17:45
***KOZAA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KOZAA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031850
BIST
17:502.369
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -3,45
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.398
En Düşük
2.346
17:5015,7675
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,1053
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
15,9720
En Düşük
15,6897
17:5016,8365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0354
|Açılış
|: 16,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
17,0411
En Düşük
16,7440
17:50937,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -5,43
|Açılış
|: 937,13
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
955,65
En Düşük
935,62
BIST En Aktif Hisseler17:48
|MZHLD
|47,52
|6.835.589
|% 10,00
|
|KAPLM
|72,60
|19.296.478
|% 10,00
|
|PRKAB
|38,34
|91.640.779
|% 9,98
|
|INTEM
|61,35
|23.548.285
|% 9,95
|
|DERHL
|6,77
|17.538.324
|% 9,90
|
|MEPET
|4,50
|34.268.029
|% -10,00
|
|UFUK
|34,84
|839.493
|% -9,97
|
|SELVA
|10,15
|26.945.848
|% -8,97
|
|OZRDN
|9,25
|2.439.585
|% -7,50
|
|ORCAY
|18,35
|128.688.298
|% -6,90
|
|THYAO
|42,90
|3.339.259.753
|% 0,09
|
|GARAN
|15,25
|2.999.820.597
|% -6,15
|
|ASELS
|23,40
|2.168.729.271
|% 2,72
|
|SISE
|19,28
|1.969.100.010
|% -0,72
|
|SAHOL
|19,59
|1.551.551.654
|% -0,76
|
|SKBNK
|1,28
|542.533.759
|% 6,67
|
|YKBNK
|4,39
|1.255.497.735
|% 1,39
|
|KARSN
|5,85
|1.306.524.522
|% 3,91
|
|EKGYO
|2,58
|531.064.550
|% -1,90
|
|GARAN
|15,25
|2.999.820.597
|% -6,15
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7638
|15,7776
|% -0,60
|
|Euro
|16,8255
|16,8442
|% 0,26
|
|Sterlin
|19,6847
|19,7834
|% -0,42
|
|Frank
|16,2181
|16,3158
|% -0,00
|
|Riyal
|4,1757
|4,1967
|% -1,02
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|7,02
|
|Altın Gr.
|937
|937
|-5,75
|
|Cumhuriyet
|6.279
|6.374
|-10,00
|
|Tam
|6.248
|6.406
|-6,07
|
|Yarım
|3.020
|3.099
|-2,93
|
|Çeyrek
|1.515
|1.549
|-1,47
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,87
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,05
|11,06
|-0,06
|
|B. Petrol
|110
|110
|-0,37
|
Seans Raporu
17:48
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 82 kaybederek (% -0.03 ) 2, 631
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17:59XU100
Endeks 2, 370 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 09 altında . İşlem hacmi 33, 960.00 milyon TL de
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17:59GLBMD
Yüzde -5.44 oranında düşüşle 6.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 497, 230 adet işlem
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17:58NUGYO
Yüzde 6.29 oranında artışla 6.59 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 494, 775 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 2, 374 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 06 üstünde . İşlem hacmi 33, 564.00 milyon TL de