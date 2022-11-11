***KOZAA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.11.2022 17:39
***KOZAA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KOZAA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079557
BIST
17:354.457
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -10,02
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.446
17:3518,5444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0545
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
17:3519,0894
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,2376
|Açılış
|: 19,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,1409
En Düşük
18,8141
17:351.049,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,67
|Açılış
|: 1.049,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.054,73
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler17:33
|BRYAT
|956,30
|199.881.623
|% 10,00
|
|AKENR
|4,40
|89.422.295
|% 10,00
|
|VERUS
|96,80
|54.694.196
|% 10,00
|
|CELHA
|28,60
|28.022.402
|% 10,00
|
|MIATK
|107,90
|363.614.568
|% 9,99
|
|SNGYO
|4,23
|21.922.639
|% -10,00
|
|GLBMD
|10,95
|49.556.311
|% -9,95
|
|KZBGY
|16,67
|237.344.387
|% -9,20
|
|TURGG
|265,00
|38.173.571
|% -8,75
|
|IZFAS
|5,42
|14.870.227
|% -5,08
|
|THYAO
|112,10
|8.031.122.151
|% -1,15
|
|EREGL
|36,60
|6.204.620.130
|% -2,50
|
|ASELS
|38,74
|5.609.973.871
|% 1,84
|
|PETKM
|14,26
|3.582.459.268
|% -1,52
|
|EKGYO
|5,23
|3.325.494.433
|% -2,79
|
|EKGYO
|5,23
|3.325.494.433
|% -2,79
|
|YKBNK
|9,66
|2.834.758.827
|% -1,13
|
|ODAS
|10,73
|2.971.684.633
|% 7,52
|
|SKBNK
|2,17
|593.076.607
|% -2,69
|
|PETKM
|14,26
|3.582.459.268
|% -1,52
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5301
|18,5462
|% 0,30
|
|Euro
|19,0464
|19,0762
|% 1,19
|
|Sterlin
|21,7021
|21,8110
|% 0,51
|
|Frank
|19,4093
|19,5263
|% 1,77
|
|Riyal
|4,9190
|4,9436
|% 0,32
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.759
|2,62
|
|Altın Gr.
|1.050
|1.050
|6,18
|
|Cumhuriyet
|6.970
|7.075
|124,00
|
|Tam
|6.925
|7.048
|30,00
|
|Yarım
|3.363
|3.446
|15,00
|
|Çeyrek
|1.681
|1.722
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,40
|21,44
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|12,79
|12,80
|-0,09
|
|B. Petrol
|95,87
|95,87
|2,20
|
Seans Raporu
17:33
daha fazla
-
17:48PENGD
Yüzde -3.81 oranında düşüşle 7.07 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 770, 692 adet işlem
-
17:47ETILR
Yüzde -5.01 oranında düşüşle 9.49 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 746, 157 adet işlem
-
17:46IMASM
Yüzde -4.19 oranında düşüşle 123.60 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 671 adet işlem
-
17:45IZFAS
Yüzde -4.73 oranında düşüşle 5.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 684, 871 adet işlem
-
17:44XU100
Endeks 4, 469 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 04 üstünde . İşlem hacmi 89, 658.00 milyon TL de