***KOZAA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.12.2022 14:44
***KOZAA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KOZAA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087503
BIST
16:005.100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 33,65
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.248
En Düşük
5.050
16:0018,6571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0350
|Açılış
|: 18,7330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6619
En Düşük
18,6022
16:0019,8348
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0646
|Açılış
|: 19,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
19,9336
En Düşük
19,7813
16:001.065,77
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -16,08
|Açılış
|: 1.065,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.063,68
BIST En Aktif Hisseler16:00
|EPLAS
|28,82
|38.115.225
|% 10,00
|
|ULAS
|11,22
|5.176.344
|% 10,00
|
|UZERB
|196,90
|1.314.111
|% 10,00
|
|ISATR
|358.380,00
|358.380
|% 10,00
|
|OZSUB
|26,42
|147.918.616
|% 9,99
|
|RALYH
|43,70
|477.965.245
|% -9,97
|
|KUYAS
|25,20
|266.313.109
|% -9,94
|
|MZHLD
|12,16
|411.089.717
|% -9,93
|
|ZEDUR
|43,90
|1.062.779
|% -8,16
|
|SILVR
|19,35
|220.105.405
|% -7,42
|
|THYAO
|138,70
|6.373.708.766
|% 1,24
|
|ASELS
|56,90
|5.920.474.639
|% 0,89
|
|ENKAI
|25,62
|5.005.287.543
|% 9,96
|
|ISCTR
|11,89
|4.457.699.047
|% 6,45
|
|AKBNK
|18,10
|4.421.208.441
|% 4,68
|
|SKBNK
|2,84
|1.608.155.964
|% 4,41
|
|EKGYO
|7,76
|4.024.093.697
|% -2,39
|
|ISCTR
|11,89
|4.457.699.047
|% 6,45
|
|VAKBN
|10,97
|2.963.441.694
|% 3,39
|
|YKBNK
|11,62
|3.043.560.127
|% 4,50
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6393
|18,6571
|% 0,19
|
|Euro
|19,8061
|19,8348
|% -0,32
|
|Sterlin
|22,8828
|22,9976
|% -0,83
|
|Frank
|20,0234
|20,1440
|% -0,32
|
|Riyal
|4,9426
|4,9674
|% 0,08
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|-29,24
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|-16,02
|
|Cumhuriyet
|7.168
|7.276
|-81,00
|
|Tam
|7.200
|7.247
|-81,00
|
|Yarım
|3.487
|3.543
|-40,00
|
|Çeyrek
|1.749
|1.771
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,15
|-0,76
|
|Gümüş Gr.
|13,89
|13,92
|-0,41
|
|B. Petrol
|82,73
|82,73
|0,03
|
Seans Raporu
16:00
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16:15VKING
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