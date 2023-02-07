***KOZAA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2023 10:20
***KOZAA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KOZAA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110301
BIST
10:054.850
En Yüksek
|Değişim
|: -1,62%
|| -80,03
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.823
10:0518,8334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0073
|Açılış
|: 19,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,8628
En Düşük
18,7971
10:0520,2244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0152
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6850
|
20,2404
En Düşük
20,1338
10:051.135,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 4,05
|Açılış
|: 1.135,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.136,36
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler10:05
|DIRIT
|6,60
|45.104
|% 10,00
|
|EMNIS
|49,42
|222.273
|% 9,97
|
|ONCSM
|103,10
|2.168.605
|% 9,80
|
|NIBAS
|15,70
|5.760.237
|% 9,71
|
|ZEDUR
|51,90
|71.259
|% 9,54
|
|VKING
|36,40
|808.735
|% -9,99
|
|ISBIR
|79,30
|39.650
|% -7,20
|
|TURSG
|8,88
|3.355.633
|% -7,11
|
|SUMAS
|95,20
|47.600
|% -6,30
|
|CANTE
|67,50
|4.466.254
|% -6,25
|
|ASELS
|57,20
|118.041.118
|% -2,72
|
|THYAO
|137,20
|110.129.646
|% -1,93
|
|KRDMD
|17,40
|87.366.116
|% -1,47
|
|KOZAL
|516,90
|79.836.688
|% -1,26
|
|EREGL
|39,30
|74.541.607
|% -1,90
|
|KRDMD
|17,40
|87.366.116
|% -1,47
|
|BUCIM
|5,99
|18.190.881
|% 7,35
|
|OYAKC
|24,64
|72.121.351
|% 8,74
|
|AKBNK
|15,95
|46.278.790
|% -1,54
|
|YKBNK
|8,79
|21.813.705
|% -1,01
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8302
|18,8334
|% 0,04
|
|Euro
|20,2106
|20,2244
|% 0,08
|
|Sterlin
|22,6032
|22,7165
|% 0,17
|
|Frank
|20,2492
|20,3712
|% 0,23
|
|Riyal
|5,0037
|5,0288
|% 0,02
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|6,29
|
|Altın Gr.
|1.135
|1.135
|3,56
|
|Cumhuriyet
|7.732
|7.777
|-3,00
|
|Tam
|7.745
|7.813
|25,00
|
|Yarım
|3.784
|3.823
|12,00
|
|Çeyrek
|1.892
|1.911
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,41
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|13,56
|13,58
|0,10
|
|B. Petrol
|82,16
|82,16
|1,17
|