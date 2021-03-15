***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
15.03.2021 15:54
lenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
11.03.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
10285
Açıklamalar
Şirketimiz 05.03.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon Kurulu'nun 2021/94 sayılı kararıyla, Şirketimizin 2021 yılı bağımsız denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve SMMM Anonim Şirketi'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine karar verildiği hususunu duyurmuştu.
Buna göre Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Şirketimizin Bağımsız denetimi için ilgili atanma kararı 11.03.2021 tarihli ve 10285 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde tescil ve ilan olunmuştur
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918203
BIST
18:051.555
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,92
|Açılış
|: 1.559
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.566
En Düşük
1.553
18:057,5582
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0086
|Açılış
|: 7,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5550
|
7,6214
En Düşük
7,5029
18:059,0146
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0400
|Açılış
|: 9,0000
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|Önceki Kapanış
|: 9,0300
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9,0948
En Düşük
8,9524
18:05419,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,60
|Açılış
|: 419,82
|
|Önceki Kapanış
|: 419,35
|
422,31
En Düşük
417,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TRILC
|19,48
|13.255.750
|% 9,99
|
|SAYAS
|19,81
|19.586.747
|% 9,99
|
|GOZDE
|9,14
|334.652.006
|% 9,99
|
|JANTS
|624,20
|254.701.516
|% 9,99
|
|SANKO
|13,21
|52.189.997
|% 9,99
|
|POLTK
|333,90
|37.467.753
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,02
|759.489
|% -10,00
|
|CASA
|169,20
|2.297.404
|% -10,00
|
|FENER
|31,54
|13.262.633
|% -9,99
|
|UZERB
|52,75
|1.537.259
|% -9,98
|
|GARAN
|8,72
|1.260.117.408
|% -2,24
|
|SISE
|7,79
|1.018.735.867
|% 1,70
|
|THYAO
|14,69
|987.076.778
|% 1,31
|
|SASA
|45,18
|942.959.816
|% 0,22
|
|OTKAR
|436,00
|886.579.974
|% 8,22
|
|EKGYO
|2,23
|441.382.017
|% -2,62
|
|GARAN
|8,72
|1.260.117.408
|% -2,24
|
|SISE
|7,79
|1.018.735.867
|% 1,70
|
|USAK
|2,75
|305.800.224
|% 4,17
|
|KRDMD
|7,59
|861.253.625
|% -0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5551
|7,5582
|% -0,11
|
|Euro
|9,0075
|9,0146
|% -0,44
|
|Sterlin
|10,4477
|10,5001
|% -0,58
|
|Frank
|8,1047
|8,1535
|% -0,13
|
|Riyal
|2,0090
|2,0191
|% -0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.726
|1,98
|
|Altın Gr.
|420
|420
|0,53
|
|Cumhuriyet
|2.798
|2.841
|5,00
|
|Tam
|2.785
|2.857
|6,32
|
|Yarım
|1.346
|1.382
|3,06
|
|Çeyrek
|675
|691
|1,53
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,05
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,05
|
|B. Petrol
|68,13
|68,13
|-1,09
|
Seans Raporu
18:05
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17:59LINK
Yüzde 7.05 oranında artışla 49.50 lira fiyatla işlem gören hissede 631, 026 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, DOHOL, GARAN
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 56 kaybederek (% -0.33 ) 1, 359
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KAPLM, SANKO, BRMEN, TRILC, BJKAS, LOGO, ULAS, JANTS, UMPAS, ESEN
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SONME, POLTK, UZERB, CASA, FENER