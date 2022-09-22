***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Esas Sözleşme
22.09.2022 18:11
***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Esas Sözleşme
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Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmemiz ektedir.
Saygılarımızla,
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
4 21/07/2016 26/07/2016 9123
3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,1516,17,18 11/06/2013 14/06/2013 8342
7,9,11,13,17 04/07/2012 06/07/2012 8106
6 30/05/2012 04/06/2012 8082
3 26/08/2010 02/09/2010 7641
6 02/12/2008 05/12/2008 7204
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064729
BIST
17:593.298
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 52,46
|Açılış
|: 3.247
|
|Önceki Kapanış
|: 3.246
|
3.320
En Düşük
3.237
17:5918,3711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0441
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,4093
En Düşük
18,3174
17:5918,0927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0637
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,2608
En Düşük
18,0126
17:59986,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,15
|Açılış
|: 986,67
|
|Önceki Kapanış
|: 986,52
|
994,46
En Düşük
977,23
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ULUUN
|25,08
|509.940.752
|% 10,00
|
|GMTAS
|3,52
|27.446.947
|% 10,00
|
|KMPUR
|49,72
|120.072.676
|% 10,00
|
|UNLU
|7,17
|71.161.402
|% 9,97
|
|AKSEN
|32,66
|749.341.415
|% 9,97
|
|PINSU
|7,22
|108.421.289
|% -9,98
|
|KZBGY
|28,92
|129.374.615
|% -9,96
|
|SKBNK
|2,81
|348.637.601
|% -9,94
|
|ISGYO
|11,23
|177.308.583
|% -9,94
|
|TSKB
|3,23
|123.253.928
|% -9,78
|
|THYAO
|71,00
|4.551.905.993
|% 1,79
|
|EKGYO
|4,01
|3.370.023.793
|% 2,82
|
|SISE
|27,28
|3.245.926.095
|% 1,56
|
|YKBNK
|7,13
|2.599.658.345
|% 2,00
|
|AKBNK
|11,58
|2.541.625.000
|% 0,52
|
|EKGYO
|4,01
|3.370.023.793
|% 2,82
|
|YKBNK
|7,13
|2.599.658.345
|% 2,00
|
|ZOREN
|4,25
|1.378.660.727
|% 7,32
|
|ISCTR
|8,15
|2.232.073.436
|% 2,77
|
|HALKB
|7,76
|1.736.190.223
|% -3,60
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3631
|18,3692
|% 0,23
|
|Euro
|18,0729
|18,0963
|% 0,37
|
|Sterlin
|20,6203
|20,7237
|% 0,12
|
|Frank
|18,6231
|18,7353
|% -1,42
|
|Riyal
|4,8639
|4,8883
|% 0,14
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.673
|-1,36
|
|Altın Gr.
|987
|987
|0,38
|
|Cumhuriyet
|6.636
|6.736
|-23,00
|
|Tam
|6.662
|6.767
|-29,00
|
|Yarım
|3.246
|3.303
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.651
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,49
|19,51
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,53
|-0,02
|
|B. Petrol
|90,44
|90,44
|0,61
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59KARYE
Yüzde 8.88 oranında artışla 18.64 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 689, 780 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 54, 79 artarak (% 1.56 ) 3, 575
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17:57XU100
Endeks 3, 289 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 35 üstünde . İşlem hacmi 57, 800.00 milyon TL de
-
17:57KONKA
Yüzde 8.26 oranında artışla 31.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 585, 420 adet işlem
-
17:54HUNER
Yüzde 8.19 oranında artışla 4.49 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 478, 271 adet işlem