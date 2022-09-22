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***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Esas Sözleşme

22.09.2022 18:11
***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Esas Sözleşme


***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

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Açıklamalar

Şirket Esas Sözleşmemiz ektedir.
Saygılarımızla,

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
4 21/07/2016 26/07/2016 9123
3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,1516,17,18 11/06/2013 14/06/2013 8342
7,9,11,13,17 04/07/2012 06/07/2012 8106
6 30/05/2012 04/06/2012 8082
3 26/08/2010 02/09/2010 7641
6 02/12/2008 05/12/2008 7204



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064729


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KMPUR 49,72 120.072.676 % 10,00  
UNLU 7,17 71.161.402 % 9,97  
AKSEN 32,66 749.341.415 % 9,97  
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Euro 18,0729 18,0963 % 0,37  
Sterlin 20,6203 20,7237 % 0,12  
Frank 18,6231 18,7353 % -1,42  
Riyal 4,8639 4,8883 % 0,14  
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17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.672 1.673 -1,36  
Altın Gr. 987 987 0,38  
Cumhuriyet 6.636 6.736 -23,00  
Tam 6.662 6.767 -29,00  
Yarım 3.246 3.303 -17,00  
Çeyrek 1.628 1.651 -9,00  
Gümüş.Ons 19,49 19,51 -0,06  
Gümüş Gr. 11,51 11,53 -0,02  
B. Petrol 90,44 90,44 0,61  
Seans Raporu 17:59
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