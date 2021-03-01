***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
01.03.2021 18:57
***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu eklidir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914155
BIST
18:051.527
En Yüksek
|Değişim
|: 3,81%
|| 56,06
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.471
|
1.527
En Düşük
1.491
18:057,2935
En Yüksek
|Değişim
|: -1,77%
|| -0,1314
|Açılış
|: 7,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4050
|
7,4326
En Düşük
7,2183
18:058,7879
En Yüksek
|Değişim
|: -2,02%
|| -0,1815
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9750
|
8,9994
En Düşük
8,7048
18:05403,48
En Yüksek
|Değişim
|: -2,14%
|| -8,83
|Açılış
|: 403,48
|
|Önceki Kapanış
|: 412,30
|
416,86
En Düşük
403,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKFN
|17,71
|5.077.103
|% 10,00
|
|OTKAR
|392,70
|309.097.599
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|1.180.442
|% 10,00
|
|NTHOL
|4,84
|205.132.542
|% 10,00
|
|MAALT
|255,20
|68.117.805
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,40
|404.860
|% -9,68
|
|SERVE
|18,05
|762.368
|% -8,38
|
|COSMO
|12,01
|592.870
|% -8,32
|
|ATSYH
|6,45
|1.059.835
|% -7,73
|
|EKIZ
|8,00
|657.552
|% -4,76
|
|SISE
|7,59
|2.772.333.860
|% 6,45
|
|THYAO
|13,80
|1.786.311.865
|% 2,30
|
|GARAN
|9,27
|1.760.073.707
|% 3,92
|
|KOZAL
|136,30
|1.416.392.912
|% 5,50
|
|PETKM
|5,38
|1.069.339.540
|% 2,28
|
|SISE
|7,59
|2.772.333.860
|% 6,45
|
|EKGYO
|2,35
|750.334.919
|% 5,38
|
|PETKM
|5,38
|1.069.339.540
|% 2,28
|
|GARAN
|9,27
|1.760.073.707
|% 3,92
|
|TSKB
|1,73
|269.215.434
|% 4,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2872
|7,2941
|% -1,76
|
|Euro
|8,7735
|8,7874
|% -2,03
|
|Sterlin
|10,1085
|10,1592
|% -1,96
|
|Frank
|7,9321
|7,9799
|% -2,43
|
|Riyal
|1,9377
|1,9474
|% -1,83
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|-3,88
|
|Altın Gr.
|404
|405
|-7,79
|
|Cumhuriyet
|2.697
|2.738
|-98,00
|
|Tam
|2.685
|2.755
|-92,97
|
|Yarım
|1.298
|1.332
|-44,97
|
|Çeyrek
|651
|666
|-22,49
|
|Gümüş.Ons
|26,44
|26,48
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,09
|
|B. Petrol
|64,03
|64,03
|-0,40
|