***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
01.03.2022 18:18
***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Eklidir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005934
BIST
18:051.970
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 23,72
|Açılış
|: 1.969
|
|Önceki Kapanış
|: 1.946
|
1.994
En Düşük
1.946
18:0513,9718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1272
|Açılış
|: 13,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8200
|
13,9718
En Düşük
13,7651
18:0515,6110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0392
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4800
|
15,6691
En Düşük
15,4520
18:05864,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 13,88
|Açılış
|: 864,46
|
|Önceki Kapanış
|: 850,58
|
866,62
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HUBVC
|9,13
|3.313.825
|% 10,00
|
|ISGYO
|6,05
|191.510.131
|% 10,00
|
|ORMA
|33,00
|569.335
|% 10,00
|
|ISBTR
|68.416,70
|1.665.002
|% 10,00
|
|ISATR
|501.982,90
|501.983
|% 10,00
|
|KARYE
|17,28
|63.466.179
|% -9,95
|
|UZERB
|42,10
|466.850
|% -8,24
|
|MMCAS
|2,45
|163.438
|% -5,04
|
|SILVR
|6,65
|21.008.962
|% -4,86
|
|UTPYA
|11,33
|683.133
|% -4,39
|
|KOZAL
|118,00
|552.149.935
|% 3,06
|
|BIMAS
|73,45
|548.952.508
|% 0,48
|
|INVES
|24,46
|539.330.842
|% 1,92
|
|HUNER
|2,81
|520.240.001
|% -1,06
|
|PGSUS
|90,10
|463.345.401
|% -3,64
|
|HUNER
|2,81
|520.240.001
|% -1,06
|
|EKGYO
|2,01
|338.917.757
|% 1,01
|
|ODAS
|1,30
|137.215.423
|% 0,00
|
|ADESE
|0,70
|56.538.264
|% -1,41
|
|KLGYO
|0,88
|62.786.084
|% 2,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9581
|13,9718
|% 0,92
|
|Euro
|15,5685
|15,6110
|% 0,25
|
|Sterlin
|18,5974
|18,6907
|% 0,35
|
|Frank
|15,1229
|15,2140
|% 0,49
|
|Riyal
|3,7103
|3,7289
|% 0,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|16,44
|
|Altın Gr.
|865
|865
|14,81
|
|Cumhuriyet
|5.714
|5.800
|55,00
|
|Tam
|5.687
|5.831
|55,57
|
|Yarım
|2.749
|2.821
|26,88
|
|Çeyrek
|1.379
|1.410
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,03
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,24
|0,33
|
|B. Petrol
|106
|106
|7,88
|
Seans Raporu
18:05
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17:56EREGL
Yüzde 6.50 oranında artışla 33.10 lira fiyatla işlem gören hissede 98, 160, 947 adet işlem