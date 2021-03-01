***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler388.080 283 -3.525 0 93.928 1.142.466 458.785 2.080.017 2.208.036 4.288.053Transferler796.038 796.038 977.074 388.080 283 -7.809 5.538 93.928 1.601.251 796.038 2.877.309 3.186.907 6.064.216Transferler0 796.038 -796.038Dönem Karı (Zararı)699.511 699.511 996.678 1.696.189Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-240 -5.538 -5.778 -195 -5.973Dönem Sonu Bakiyeler388.080 283 -8.049 0 93.928 2.397.289 699.511 3.571.042 4.183.390 7.754.432Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.344.520 1.506.898Dönem Karı (Zararı)1.696.189 1.773.112Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.696.189 1.773.112Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler661.669 332.284Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13,14,15 239.884 240.483Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler52.840 -3.016Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10.292 1.578Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 36.598 0Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 1.767 0Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler4.183 0Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 -4.594Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler357.537 112.856Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9.087 816Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler34.349 1.642Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler316.854 110.398Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-2.753 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-550.005 -567.675Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -557.823 -575.008Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler7.818 7.333Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 561.537 475.631Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-124 74.005İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-430.684 -161.629Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.059 -1.850Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-141.738 -90.957Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-59.308 -75.814Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)1.759 -152Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-238.967 -17.005Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler36.019 1.102Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)6.505 2.276Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.976 -3.289Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-689 765İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-37.182 23.295Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-60.299 15.659Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)23.117 7.636Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.927.174 1.943.767Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -2.156 3.302Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler17 -146.149 -56.937Vergi İadeleri (Ödemeleri)23 -434.349 -383.234YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI237.389 426.641Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri521 752Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri521 752Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-302.930 -148.420Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -302.095 -147.612Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -835 -808Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -20.677 -699Alınan Faiz560.475 575.008FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-17.667 -126.563Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları16 -15.360 -6.856Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-2.307 -119.707YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.564.242 1.806.976NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.564.242 1.806.976DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.599.319 2.792.343DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 6.163.561 4.599.319Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 6.188.161 4.626.571Ticari Alacaklar20.949 26.156İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 20.949 26.156Diğer Alacaklar32.595 52.532İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 32.595 52.532Stoklar7 423.014 400.304Canlı Varlıklar8 11.761 13.520Peşin Ödenmiş Giderler9 316.196 23.708Diğer Dönen Varlıklar3.027 2.582ARA TOPLAM6.995.703 5.145.373Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar10.718 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR7.006.421 5.145.373DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar11 312.293 317.086Diğer Alacaklar131.534 110.637İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6,25 129.697 108.880İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.837 1.757Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 227.209 213.748Maddi Duran Varlıklar14 701.796 631.490Kullanım Hakkı Varlıkları13 13.444 4.506Maddi Olmayan Duran Varlıklar12.414 16.946Şerefiye15 11.232 15.415Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 1.182 1.531Peşin Ödenmiş Giderler9 4.952 58.473Ertelenmiş Vergi Varlığı23 144.200 149.964Diğer Duran Varlıklar10 83.018 44.678TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.630.860 1.547.528TOPLAM VARLIKLAR8.637.281 6.692.901KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5.854 3.902İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5.854 3.902Kiralama İşlemlerinden Borçlar16 5.854 3.902Ticari Borçlar109.758 73.739İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 109.758 73.739Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar26.326 19.821Diğer Borçlar19.967 19.678İlişkili Taraflara Diğer Borçlar25 2.138 1.658İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 17.829 18.020Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)537 1.226Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 119.503 140.752Kısa Vadeli Karşılıklar389.068 180.394Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 11.080 10.574Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 377.988 169.820Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.341 1.300ARA TOPLAM673.354 440.812TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER673.354 440.812UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9.640 545İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9.640 545Kiralama İşlemlerinden Borçlar16 9.640 545Diğer Borçlar6 40.309 32.619Uzun Vadeli Karşılıklar159.296 154.709Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 39.804 29.350Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar17 119.492 125.359Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23 250 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER209.495 187.873TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER882.849 628.685ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.571.042 2.877.309Ödenmiş Sermaye18 388.080 388.080Paylara İlişkin Primler (İskontolar)283 283Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-8.049 -7.809Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-8.049 -7.809Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-8.049 -7.809Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 5.538Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 5.538Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)0 5.538Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 93.928 93.928Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.397.289 1.601.251Net Dönem Karı veya Zararı699.511 796.038Kontrol Gücü Olmayan Paylar4.183.390 3.186.907TOPLAM ÖZKAYNAKLAR7.754.432 6.064.216TOPLAM KAYNAKLAR8.637.281 6.692.901Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 3.326.827 2.924.510Satışların Maliyeti19 -1.267.826 -1.032.771TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.059.001 1.891.739BRÜT KAR (ZARAR)2.059.001 1.891.739Genel Yönetim Giderleri20 -263.227 -169.909Pazarlama Giderleri20 -8.466 -11.926Araştırma ve Geliştirme Giderleri20 -131.332 -139.240Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 45.763 42.308Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -92.376 -27.601ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.609.363 1.585.371Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 642.218 668.478Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-3.747 -5.106FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.247.834 2.248.743Finansman Gelirleri9.892 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.257.726 2.248.743Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-561.537 -475.631Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -553.852 -523.986Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 -7.685 48.355SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.696.189 1.773.112DÖNEM KARI (ZARARI)1.696.189 1.773.112Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar996.678 977.074Ana Ortaklık Payları699.511 796.038Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-435 -2.487Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-544 -3.166Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler109 679Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi109 679Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-5.538 5.538Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-7.100 7.100Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)-7.100 7.100Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.562 -1.562DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-5.973 3.051TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.690.216 1.776.163Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar996.483 978.871Ana Ortaklık Payları693.733 797.292http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914154BIST