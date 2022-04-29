***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor
29.04.2022 18:23
***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
388.080 283 -8.049 93.928 2.397.289 699.511 3.571.042 4.183.390 7.754.432
Transferler
699.511 -699.511
Dönem Karı (Zararı)
342.668 342.668 367.060 709.728
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.263 -1.263 -1.571 -2.834
Dönem Sonu Bakiyeler
388.080 283 -9.312 93.928 3.096.800 342.668 3.912.447 4.548.879 8.461.326
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
388.080 283 -8.245 93.928 3.096.800 1.259.267 4.830.113 5.833.406 10.663.519
Transferler
1.259.267 -1.259.267
Dönem Karı (Zararı)
401.399 401.399 582.815 984.214
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.727 -4.727 -4.510 -9.237
Dönem Sonu Bakiyeler
388.080 283 -12.972 93.928 4.356.067 401.399 5.226.785 6.411.711 11.638.496
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
369.504 528.892
Dönem Karı (Zararı)
984.214 709.728
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
984.214 709.728
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-66.840 4.665
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
73.278 39.685
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-47.216 943
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.697 943
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -48.913
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
139.480 117.040
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.725 15.132
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 152.601 96.046
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-11.396 5.862
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-457.502 -236.972
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-462.151 -238.911
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4.649 1.939
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 225.096 165.259
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
24 -1
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-81.289
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-162.905 -50.319
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.528 -6.189
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.342 -9.731
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.967
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-22.375 -9.731
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -51.784 -9.190
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
-642 1.395
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-52.448 -13.045
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-49.471 -3.458
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18.013 -6.956
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.305 6.915
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
579 1.462
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.413 -11.522
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.647 -12.945
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
766 1.423
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
754.469 664.074
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -1.860 -1.716
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
10 -6.061 -2.517
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-377.044 -130.949
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.272.508 222.465
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.569 3
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.569 3
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-94.034 -80.176
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -93.674 -77.955
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -360 -2.221
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -1.438
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
92.007
Alınan Faiz
294.718 212.379
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-4.488.761 -310
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.581 -2.139
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.581 -2.139
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.910.585 749.218
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.910.585 749.218
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 9.137.555 6.163.561
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.226.970 6.912.779
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.278.501 9.178.005
Finansal Yatırımlar
5 4.068.792
Ticari Alacaklar
33.617 26.786
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
33.617 26.786
Diğer Alacaklar
78.346 56.095
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
78.346 56.095
Stoklar
6 551.014 450.317
Canlı Varlıklar
13.820 13.177
Peşin Ödenmiş Giderler
89.477 28.416
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
164 122
Diğer Dönen Varlıklar
1.977 872
ARA TOPLAM
10.115.708 9.753.790
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.115.708 9.753.790
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 869.456 293.136
Diğer Alacaklar
182.498 174.405
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
16 179.122 171.155
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.376 3.250
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 220.271 221.882
Maddi Duran Varlıklar
8 1.426.319 1.413.438
Kullanım Hakkı Varlıkları
38.038 43.778
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15.072 15.278
Şerefiye
9 11.232 11.232
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 3.840 4.046
Peşin Ödenmiş Giderler
3.581 12.391
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 250.050 219.536
Diğer Duran Varlıklar
131.061 133.931
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.136.346 2.527.775
TOPLAM VARLIKLAR
13.252.054 12.281.565
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
23.266 20.044
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
23.266 20.044
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
23.266 20.044
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Ticari Borçlar
166.245 215.716
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
166.245 215.716
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
39.211 21.194
Diğer Borçlar
18.078 19.582
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
16 1.625
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
18.078 17.957
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.881 1.302
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 302.618 426.361
Kısa Vadeli Karşılıklar
593.749 483.687
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 35.042 38.847
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 558.707 444.840
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.839 6.151
ARA TOPLAM
1.151.887 1.194.037
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.151.887 1.194.037
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
20.324 28.978
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
20.324 28.978
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20.324 28.978
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Borçlar
83.195 72.513
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
2.772
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
80.423 72.513
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8
Uzun Vadeli Karşılıklar
358.144 322.518
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 63.268 48.919
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
10 294.876 273.599
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
461.671 424.009
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.613.558 1.618.046
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.226.785 4.830.113
Ödenmiş Sermaye
11 388.080 388.080
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
283 283
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-12.972 -8.245
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.972 -8.245
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.972 -8.245
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 93.928 93.928
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
4.356.067 3.096.800
Net Dönem Karı veya Zararı
401.399 1.259.267
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.411.711 5.833.406
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
11.638.496 10.663.519
TOPLAM KAYNAKLAR
13.252.054 12.281.565
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 1.463.177 877.324
Satışların Maliyeti
12 -526.116 -359.890
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
937.061 517.434
BRÜT KAR (ZARAR)
937.061 517.434
Genel Yönetim Giderleri
-74.084 -85.252
Pazarlama Giderleri
-2.259 -1.910
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-97.337 -60.278
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
84.214 6.731
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-51.140 -5.619
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
796.455 371.106
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13 473.216 503.881
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
13 -48.095
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-5.299
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.216.277 874.987
Finansman Giderleri
-6.967
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.209.310 874.987
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-225.096 -165.259
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -253.301 -193.502
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 28.205 28.243
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
984.214 709.728
DÖNEM KARI (ZARARI)
984.214 709.728
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
582.815 367.060
Ana Ortaklık Payları
401.399 342.668
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-9.237 -2.834
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.546 -3.542
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.309 708
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
2.309 708
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.237 -2.834
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
974.977 706.894
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
578.305 365.489
Ana Ortaklık Payları
396.672 341.405
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025836
BIST