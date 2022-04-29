***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler388.080 283 -8.049 93.928 2.397.289 699.511 3.571.042 4.183.390 7.754.432Transferler699.511 -699.511Dönem Karı (Zararı)342.668 342.668 367.060 709.728Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.263 -1.263 -1.571 -2.834Dönem Sonu Bakiyeler388.080 283 -9.312 93.928 3.096.800 342.668 3.912.447 4.548.879 8.461.326Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler388.080 283 -8.245 93.928 3.096.800 1.259.267 4.830.113 5.833.406 10.663.519Transferler1.259.267 -1.259.267Dönem Karı (Zararı)401.399 401.399 582.815 984.214Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-4.727 -4.727 -4.510 -9.237Dönem Sonu Bakiyeler388.080 283 -12.972 93.928 4.356.067 401.399 5.226.785 6.411.711 11.638.496Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI369.504 528.892Dönem Karı (Zararı)984.214 709.728Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)984.214 709.728Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-66.840 4.665Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler73.278 39.685Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-47.216 943Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.697 943Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -48.913Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler139.480 117.040Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -1.725 15.132Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 152.601 96.046Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-11.396 5.862Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-457.502 -236.972Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-462.151 -238.911Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler4.649 1.939Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 225.096 165.259Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler24 -1Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-81.289İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-162.905 -50.319Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.528 -6.189Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-30.342 -9.731İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-7.967İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-22.375 -9.731Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 -51.784 -9.190Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)-642 1.395Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-52.448 -13.045Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-49.471 -3.458Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)18.013 -6.956Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.305 6.915Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)579 1.462İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.413 -11.522Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)1.647 -12.945Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)766 1.423Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları754.469 664.074Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler10 -1.860 -1.716Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler10 -6.061 -2.517Vergi İadeleri (Ödemeleri)-377.044 -130.949YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.272.508 222.465Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15.569 3Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15.569 3Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-94.034 -80.176Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -93.674 -77.955Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -360 -2.221Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -1.438Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri92.007Alınan Faiz294.718 212.379Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-4.488.761 -310FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.581 -2.139Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.581 -2.139YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.910.585 749.218NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.910.585 749.218DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 9.137.555 6.163.561DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 5.226.970 6.912.779Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 5.278.501 9.178.005Finansal Yatırımlar5 4.068.792Ticari Alacaklar33.617 26.786İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar33.617 26.786Diğer Alacaklar78.346 56.095İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar78.346 56.095Stoklar6 551.014 450.317Canlı Varlıklar13.820 13.177Peşin Ödenmiş Giderler89.477 28.416Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar164 122Diğer Dönen Varlıklar1.977 872ARA TOPLAM10.115.708 9.753.790TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR10.115.708 9.753.790DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 869.456 293.136Diğer Alacaklar182.498 174.405İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar16 179.122 171.155İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.376 3.250Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 220.271 221.882Maddi Duran Varlıklar8 1.426.319 1.413.438Kullanım Hakkı Varlıkları38.038 43.778Maddi Olmayan Duran Varlıklar15.072 15.278Şerefiye9 11.232 11.232Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 3.840 4.046Peşin Ödenmiş Giderler3.581 12.391Ertelenmiş Vergi Varlığı14 250.050 219.536Diğer Duran Varlıklar131.061 133.931TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.136.346 2.527.775TOPLAM VARLIKLAR13.252.054 12.281.565KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar23.266 20.044İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar23.266 20.044Kiralama İşlemlerinden Borçlar23.266 20.044İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Ticari Borçlar166.245 215.716İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar166.245 215.716Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar39.211 21.194Diğer Borçlar18.078 19.582İlişkili Taraflara Diğer Borçlar16 1.625İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar18.078 17.957Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.881 1.302Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14 302.618 426.361Kısa Vadeli Karşılıklar593.749 483.687Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 35.042 38.847Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 558.707 444.840Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.839 6.151ARA TOPLAM1.151.887 1.194.037TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.151.887 1.194.037UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar20.324 28.978İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar20.324 28.978Kiralama İşlemlerinden Borçlar20.324 28.978İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Diğer Borçlar83.195 72.513İlişkili Taraflara Diğer Borçlar2.772İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar80.423 72.513Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar358.144 322.518Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 63.268 48.919Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar10 294.876 273.599TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER461.671 424.009TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.613.558 1.618.046ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.226.785 4.830.113Ödenmiş Sermaye11 388.080 388.080Paylara İlişkin Primler (İskontolar)283 283Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-12.972 -8.245Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-12.972 -8.245Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-12.972 -8.245Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 93.928 93.928Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları4.356.067 3.096.800Net Dönem Karı veya Zararı401.399 1.259.267Kontrol Gücü Olmayan Paylar6.411.711 5.833.406TOPLAM ÖZKAYNAKLAR11.638.496 10.663.519TOPLAM KAYNAKLAR13.252.054 12.281.565Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 1.463.177 877.324Satışların Maliyeti12 -526.116 -359.890TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)937.061 517.434BRÜT KAR (ZARAR)937.061 517.434Genel Yönetim Giderleri-74.084 -85.252Pazarlama Giderleri-2.259 -1.910Araştırma ve Geliştirme Giderleri-97.337 -60.278Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler84.214 6.731Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-51.140 -5.619ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)796.455 371.106Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler13 473.216 503.881Yatırım Faaliyetlerinden Giderler13 -48.095TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri-5.299FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.216.277 874.987Finansman Giderleri-6.967SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.209.310 874.987Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-225.096 -165.259Dönem Vergi (Gideri) Geliri14 -253.301 -193.502Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 28.205 28.243SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)984.214 709.728DÖNEM KARI (ZARARI)984.214 709.728Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar582.815 367.060Ana Ortaklık Payları401.399 342.668Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-9.237 -2.834Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-11.546 -3.542Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.309 708Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi2.309 708Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-9.237 -2.834TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)974.977 706.894Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar578.305 365.489Ana Ortaklık Payları396.672 341.405http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025836BIST