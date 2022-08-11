***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2022-30.06.2022Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarDeğişikliğin NedeniFinansal Rapor-Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama Bölümünde "Sunum Para Birimi " 1000 TL yerine sehven TL seçilmiştir.Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiYOKTURAçıklamalarFinansal Rapor-Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama Bölümünde "Sunum Para Birimi " 1000 TL yerine sehven TL seçilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054715BIST