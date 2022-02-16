***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
16.02.2022 09:18
***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Ankara Kurumlar Vergi Daiesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici vergi beyannamesi eki.
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/02/2022
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemine ait Gelir Tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup ilgili gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002005
BIST
12:072.052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 14,01
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.058
En Düşük
2.046
12:0713,6302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0361
|Açılış
|: 13,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6450
|
13,6407
En Düşük
13,5716
12:0715,5251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0759
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4900
|
15,5438
En Düşük
15,4262
12:07813,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 3,61
|Açılış
|: 813,98
|
|Önceki Kapanış
|: 810,35
|
814,64
En Düşük
808,91
BIST En Aktif Hisseler12:07
|RALYH
|7,70
|15.350.327
|% 10,00
|
|PKENT
|870,10
|4.724.643
|% 10,00
|
|MERIT
|32,00
|22.947.127
|% 9,97
|
|CEOEM
|18,42
|54.995.792
|% 9,84
|
|CMENT
|31,82
|59.917
|% 9,80
|
|SANEL
|9,05
|907.833
|% -9,95
|
|ORCAY
|27,90
|43.777.191
|% -7,49
|
|INTEM
|92,70
|11.630.973
|% -4,83
|
|EGEEN
|1.767,30
|22.934.700
|% -4,26
|
|IDGYO
|2,16
|2.072.104
|% -3,57
|
|THYAO
|30,08
|1.504.398.378
|% 0,40
|
|KRDMD
|12,04
|601.882.635
|% 1,01
|
|EREGL
|28,56
|417.075.131
|% 0,00
|
|SISE
|13,58
|381.165.437
|% 0,82
|
|FROTO
|259,60
|347.056.488
|% 2,33
|
|YKBNK
|4,07
|334.130.354
|% -0,49
|
|EKGYO
|2,34
|190.581.511
|% 1,30
|
|DOHOL
|2,96
|173.795.496
|% 2,42
|
|ODAS
|1,32
|66.189.348
|% 1,54
|
|KRDMD
|12,04
|601.882.635
|% 1,01
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6290
|13,6302
|% 0,27
|
|Euro
|15,5160
|15,5251
|% 0,49
|
|Sterlin
|18,4422
|18,5347
|% 0,49
|
|Frank
|14,6700
|14,7584
|% 0,25
|
|Riyal
|3,6220
|3,6402
|% 0,25
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|3,25
|
|Altın Gr.
|814
|814
|3,91
|
|Cumhuriyet
|5.411
|5.493
|1,00
|
|Tam
|5.384
|5.519
|-1,61
|
|Yarım
|2.603
|2.670
|-0,78
|
|Çeyrek
|1.305
|1.335
|-0,39
|
|Gümüş.Ons
|23,50
|23,52
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,31
|10,33
|0,09
|
|B. Petrol
|94,41
|94,41
|1,14
|