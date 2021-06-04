***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.06.2021 08:33
***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Konak projesine ilişkin olarak daha önceki yıllarda yapılan sondajlar neticesinde tespit edilen kaynak miktarını KAP' ta açıklamıştı. İlgili kaynak miktarının rezerve dönüşmesi amacıyla sondaj çalışmalarının başlatılmasına Şirketimiz Yönetimince karar verilmiştir.
İlk etapta 23 lokasyon da sondaj yapılacak olup sondajların derinliği 800 m ile 850 m arasında olması hedeflenmektedir. Yapılacak sondajların 5 sondaj makinası ile Haziran ayında başlaması ve 5 aylık süre içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.
Yapılacak sondaj miktarının ilk etap ta 20.000m olması beklenmektedir. İlgili sondajların tamamlanması ile birlikte detaylı metalürjik testlerin yapımına başlanacaktır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940004
BIST
18:051.428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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0
En Düşük
0
18:058,7280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
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|Açılış
|: 8,7050
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|Önceki Kapanış
|: 8,5950
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8,7517
En Düşük
8,6968
18:0510,5802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
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|Açılış
|: 10,5700
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|Önceki Kapanış
|: 10,4800
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En Düşük
10,5531
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|Açılış
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|: 523,44
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526,24
En Düşük
519,89
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BOBET
|3,85
|212.923.399
|% 0,00
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|BOBET
|3,85
|212.923.399
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|BOBET
|3,85
|212.923.399
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|BOBET
|3,85
|212.923.399
|% 0,00
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,7247
|8,7280
|% 0,29
|
|Euro
|10,5717
|10,5802
|% 0,10
|
|Sterlin
|12,2875
|12,3491
|% 0,40
|
|Frank
|9,6247
|9,6827
|% 0,33
|
|Riyal
|2,3242
|2,3359
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|-0,65
|
|Altın Gr.
|525
|525
|1,55
|
|Cumhuriyet
|3.470
|3.523
|-12,00
|
|Tam
|3.456
|3.543
|-14,21
|
|Yarım
|1.670
|1.714
|-6,88
|
|Çeyrek
|838
|857
|-3,44
|
|Gümüş.Ons
|27,32
|27,35
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,67
|7,68
|-0,00
|
|B. Petrol
|71,34
|71,34
|0,03
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Seans Raporu
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