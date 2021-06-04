Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.06.2021 08:33



***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

               Şirketimiz Konak projesine ilişkin olarak daha önceki yıllarda yapılan sondajlar neticesinde tespit edilen kaynak miktarını KAP' ta açıklamıştı. İlgili kaynak miktarının rezerve dönüşmesi amacıyla sondaj çalışmalarının başlatılmasına Şirketimiz Yönetimince karar verilmiştir.
 
İlk etapta 23 lokasyon da sondaj yapılacak olup sondajların derinliği 800 m ile 850 m arasında olması hedeflenmektedir. Yapılacak sondajların 5 sondaj makinası ile Haziran ayında başlaması ve 5 aylık süre içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.
 
Yapılacak sondaj miktarının ilk etap ta 20.000m olması beklenmektedir. İlgili sondajların tamamlanması ile birlikte detaylı metalürjik testlerin yapımına başlanacaktır.
 
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940004


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.428
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  1.428  
En Yüksek
0 En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BOBET 3,85 212.923.399 % 0,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,7247 8,7280 % 0,29  
Euro 10,5717 10,5802 % 0,10  
Sterlin 12,2875 12,3491 % 0,40  
Frank 9,6247 9,6827 % 0,33  
Riyal 2,3242 2,3359 % 0,46  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.870 1.870 -0,65  
Altın Gr. 525 525 1,55  
Cumhuriyet 3.470 3.523 -12,00  
Tam 3.456 3.543 -14,21  
Yarım 1.670 1.714 -6,88  
Çeyrek 838 857 -3,44  
Gümüş.Ons 27,32 27,35 -0,10  
Gümüş Gr. 7,67 7,68 -0,00  
B. Petrol 71,34 71,34 0,03  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru