***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Konak projesine ilişkin olarak daha önceki yıllarda yapılan sondajlar neticesinde tespit edilen kaynak miktarını KAP' ta açıklamıştı. İlgili kaynak miktarının rezerve dönüşmesi amacıyla sondaj çalışmalarının başlatılmasına Şirketimiz Yönetimince karar verilmiştir.İlk etapta 23 lokasyon da sondaj yapılacak olup sondajların derinliği 800 m ile 850 m arasında olması hedeflenmektedir. Yapılacak sondajların 5 sondaj makinası ile Haziran ayında başlaması ve 5 aylık süre içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.Yapılacak sondaj miktarının ilk etap ta 20.000m olması beklenmektedir. İlgili sondajların tamamlanması ile birlikte detaylı metalürjik testlerin yapımına başlanacaktır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940004BIST