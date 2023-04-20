***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDaha önce 23.03.2023 tarihinde sosyal medya mecralarında, şirketimizin %99,04 oranında sahibi olduğu ATP İnşaat ve Ticaret A.Ş.'nin taraf olduğu dava ile ilgili olarak KAP'a yapmış olduğumuz açıklama ile İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2017/976 E. sayılı dosyasıyla görülen dosyaya ibraz edilen bilirkişi raporunun aleyhimize geldiği ve hukuki süreçlerin devam ettiği kamuoyu ile paylaşılmıştı. Bu defa 19.04.2023 tarihinde anılan dosyanın duruşmasında, şirketimiz tarafından yapılan itirazlar kabul edilerek, dosyanın yeni bir bilirkişi heyetine gönderilmesine karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140235BIST