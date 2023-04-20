***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.04.2023 09:08
***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Daha önce 23.03.2023 tarihinde sosyal medya mecralarında, şirketimizin %99,04 oranında sahibi olduğu ATP İnşaat ve Ticaret A.Ş.'nin taraf olduğu dava ile ilgili olarak KAP'a yapmış olduğumuz açıklama ile İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2017/976 E. sayılı dosyasıyla görülen dosyaya ibraz edilen bilirkişi raporunun aleyhimize geldiği ve hukuki süreçlerin devam ettiği kamuoyu ile paylaşılmıştı. Bu defa 19.04.2023 tarihinde anılan dosyanın duruşmasında, şirketimiz tarafından yapılan itirazlar kabul edilerek, dosyanın yeni bir bilirkişi heyetine gönderilmesine karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140235
BIST
18:055.061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 5.061
|
0
En Düşük
0
18:0519,4049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0108
|Açılış
|: 20,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0880
|
19,4593
En Düşük
19,3740
18:0521,2894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0440
|Açılış
|: 22,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,9800
|
21,6321
En Düşük
21,2071
18:051.246,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,06
|Açılış
|: 1.246,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.244,08
|
1.248,22
En Düşük
1.241,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|91,00
|3.189.741
|% 0,00
|
|AYES
|19,00
|445.536
|% 0,00
|
|BRMEN
|1,65
|318.325
|% 0,00
|
|CMENT
|58,65
|394.277
|% 0,00
|
|CASA
|141,00
|539.397
|% 0,00
|
|ATSYH
|91,00
|3.189.741
|% 0,00
|
|AYES
|19,00
|445.536
|% 0,00
|
|BRMEN
|1,65
|318.325
|% 0,00
|
|CMENT
|58,65
|394.277
|% 0,00
|
|CASA
|141,00
|539.397
|% 0,00
|
|KOZAL
|23,28
|5.994.738.345
|% 0,00
|
|AKBNK
|18,48
|2.741.827.607
|% 0,00
|
|THYAO
|134,70
|2.707.395.394
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,29
|2.521.922.189
|% 0,00
|
|KOZAA
|46,00
|2.357.065.853
|% 0,00
|
|KOZAL
|23,28
|5.994.738.345
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,29
|2.521.922.189
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,50
|1.789.264.333
|% 0,00
|
|AKBNK
|18,48
|2.741.827.607
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,80
|1.007.702.987
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4007
|19,4049
|% 0,06
|
|Euro
|21,2829
|21,2894
|% 0,21
|
|Sterlin
|24,0760
|24,1968
|% 0,10
|
|Frank
|21,5905
|21,7205
|% 0,30
|
|Riyal
|5,1595
|5,1853
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.997
|1.997
|2,21
|
|Altın Gr.
|1.246
|1.246
|1,83
|
|Cumhuriyet
|8.924
|9.059
|93,00
|
|Tam
|8.976
|9.180
|15,00
|
|Yarım
|4.384
|4.494
|7,00
|
|Çeyrek
|2.192
|2.254
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,25
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|15,73
|15,75
|-0,03
|
|B. Petrol
|82,37
|82,37
|-0,75
|