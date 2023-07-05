***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.07.2023 18:16
***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.04.2023 - 23.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Daha önce 23.03.2023 ve 20.04.2023 tarihinde, şirketimizin %99,04 oranında sahibi olduğu ATP İnşaat ve Ticaret A.Ş.'nin taraf olduğu İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2017/976 E. sayılı dosyasıyla görülen dava ile ilgili olarak medya mecralarında çıkan haberler üzerine, dava süreci ile ilgili olarak Sayın Kamuoyu bilgilendirilmişti. Anılan davanın bugün (05.07.2023) tarihinde yapılan duruşması ile davanın reddine karar verilmiş olup, yargılama şirketimiz ATP İnşaat ve Ticaret A.Ş LEHİNE neticelenmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165983
BIST
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18:056.107
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|: 1,71%
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|: 1.609,50
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|Önceki Kapanış
|: 1.610,33
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1.623,64
En Düşük
1.603,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OTKAR
|223,30
|732.916.609
|% 10,00
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|SELGD
|8,25
|8.923.516
|% 10,00
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|ADEL
|231,10
|164.138.214
|% 10,00
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|YAPRK
|111,10
|133.797.991
|% 10,00
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|RAYSG
|30,80
|79.456.421
|% 10,00
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|VKFYO
|31,10
|41.256.354
|% -9,96
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|BRYAT
|1.452,90
|734.639.308
|% -5,35
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|INGRM
|540,10
|11.239.528
|% -4,84
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|BRMEN
|2,29
|931.740
|% -3,38
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|VKING
|34,66
|14.737.986
|% -3,35
|
|THYAO
|216,50
|15.189.535.923
|% 4,04
|
|KOZAL
|27,08
|4.317.273.073
|% 0,00
|
|TCELL
|39,44
|4.273.190.596
|% 5,40
|
|ASELS
|59,50
|4.134.914.982
|% -0,08
|
|KCHOL
|109,20
|4.023.789.345
|% 4,00
|
|EKGYO
|7,83
|2.349.546.948
|% 0,64
|
|YKBNK
|13,26
|3.755.197.535
|% -1,12
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|SKBNK
|2,86
|601.461.474
|% 0,70
|
|ISCTR
|14,25
|2.777.851.359
|% -0,97
|
|VKGYO
|3,16
|607.745.365
|% 3,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0741
|26,0794
|% 0,45
|
|Euro
|28,3294
|28,3708
|% 0,22
|
|Sterlin
|33,0484
|33,2141
|% 0,29
|
|Frank
|28,9245
|29,0987
|% 0,21
|
|Riyal
|6,9317
|6,9665
|% 0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.919
|1.920
|-6,28
|
|Altın Gr.
|1.609
|1.609
|-1,08
|
|Cumhuriyet
|10.773
|10.935
|15,00
|
|Tam
|10.687
|10.976
|33,22
|
|Yarım
|5.189
|5.332
|0,00
|
|Çeyrek
|2.603
|2.666
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,20
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|19,41
|19,44
|0,22
|
|B. Petrol
|76,47
|76,47
|0,22
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Seans Raporu
18:05
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17:59YUNSA
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17:55TKNSA
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